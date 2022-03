Tái thông mạch máu thành công cho bệnh nhân F0 bị nhồi máu cơ tim cấp

Ê-kíp can thiệp mạch vành cho bệnh nhân trong điều kiện bảo hộ PPE đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân Đ.M.L., (sinh năm 1983, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng) trong lúc đang tự cách ly tại nhà do nhiễm COVID-19 xuất hiện tình trạng đau ngực trái dữ dội kèm theo khó thở.



Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được test nhanh COVID-19, các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và COVID-19.

Đơn vị Tim mạch can thiệp đã khởi động quy trình can thiệp mạch vành cho bệnh nhân trong điều kiện bảo hộ PPE đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Bệnh nhân được tiến hành chụp mạch vành, xác định hẹp gần tắc hoàn toàn động mạch vành phải nếu không can thiệp kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp hút huyết khối, nong và đặt stent tái thông thành động mạch vành phải. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Bệnh nhiệt đới, cơ sở 2 của bệnh viện để tiếp tục điều trị COVID-19 cũng như phối hợp theo dõi các vấn đề tim mạch hậu can thiệp.

Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định hết đau ngực và không khó thở.

Theo chia sẻ của ThS.BS Đặng Quang Hưng, Phó Khoa Tim mạch, với tình huống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp kèm nhiễm COVID -19, ngoài việc khẩn trương nhanh chóng tái thông mạch máu trong "thời gian vàng" để cứu sống người bệnh thì đồng thời phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch và kiểm soát nhiễm khuẩn tuyệt đối cho cả ê-kíp tham gia.