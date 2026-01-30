Tháng Chạp, đừng than nghèo kể khổ: Càng kêu ca càng "đuổi" lộc, hãy thường xuyên nói 3 câu này để xoay chuyển vận may

Có phải dạo này ra đường, hay lướt mạng xã hội, bạn thường xuyên nghe thấy những câu như: "Năm nay kinh tế buồn quá", "Tết nhất đến nơi rồi mà túi rỗng tuếch", hay "Sao số tôi khổ thế này"? Tháng 12 âm lịch, cái lạnh se sắt cộng với áp lực cơm áo gạo tiền dồn toa cuối năm dễ khiến lòng người chùng xuống. Ai cũng vội, ai cũng lo, và ai cũng thấy mình thiếu thốn. Nhưng chị em à, cổ nhân có câu "Tâm sinh tướng, khẩu sinh tài".

Cái miệng của mình chính là phong thủy mạnh nhất. Những ngày cuối năm nhạy cảm này, lời nói thốt ra mang năng lượng cực lớn. Thay vì buông lời sầu não làm "hao tài tốn của", hãy thử thực hành 3 câu nói đơn giản nhưng đầy quyền năng dưới đây để "xoay chuyển càn khôn", biến khó khăn thành cơ hội.

Vì sao tháng Chạp tuyệt đối không được than nghèo?

Chúng ta thường có thói quen than vãn như một cách để xả stress, hoặc đôi khi chỉ để tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác. Nhưng trong tâm lý học và cả phong thủy, đây là một cái bẫy. Theo luật hấp dẫn, vạn vật đều có tần số năng lượng. Khi bạn liên tục phát ra tín hiệu của sự thiếu thốn, nghèo khó, vũ trụ sẽ "tưởng" rằng đó là điều bạn mong muốn và đáp lại bạn bằng chính những hoàn cảnh tương ứng.

Tháng Chạp là thời điểm đất trời giao thoa, năng lượng đang tích tụ để chuyển mình sang Xuân. Đây là lúc "khí" trong nhà cần được thanh lọc chứ không phải vẩn đục bởi những tiếng thở dài. Một tiếng than nghèo, ba năm lận đận. Càng kêu khổ, cái khổ càng đeo bám. Thần Tài chỉ gõ cửa những ngôi nhà vượng khí, vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Nếu cứ ủ rũ ám thị mình là người nghèo, bạn đang vô tình lấy "đá tảng" chặn ngay cửa đón lộc vào nhà.

Vậy nên, dù trong túi còn ít tiền, dù công việc còn bộn bề, hãy học cách giữ cho khẩu khí thanh sạch. Thay vì tập trung vào bóng tối, hãy thắp lên một ngọn nến. Dưới đây là 3 câu "thần chú" giúp bạn kích hoạt lại nguồn năng lượng may mắn trong những ngày giáp Tết này.





Câu thứ nhất: "Tôi biết ơn vì tất cả những gì mình đang có"

Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng lòng biết ơn là liều thuốc giải độc mạnh nhất cho sự nghèo khó. Khi bạn than vãn, bạn đang tập trung vào sự "thiếu". Khi bạn biết ơn, bạn đang tập trung vào sự "đủ".

Thay vì cằn nhằn "Tại sao năm nay thưởng Tết ít thế", hãy thử nói "Cảm ơn vì mình vẫn có một công việc để làm, vẫn có thu nhập để lo cho gia đình giữa lúc khó khăn này". Thay vì than "Nhà cửa sao mà lộn xộn, cũ kỹ", hãy nói "Cảm ơn vì mình có một mái nhà để che mưa nắng, để trở về".

Mỗi sáng thức dậy hoặc trước khi đi ngủ, hãy nhẩm trong đầu hoặc viết ra những điều nhỏ bé mà bạn thấy biết ơn. Năng lượng của lòng biết ơn tần số rung động cao nhất, nó sẽ thu hút thêm những điều tốt đẹp đến với bạn. Một người biết trân trọng những gì mình có, trời đất ắt sẽ ban thêm.

Câu thứ hai: "Mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp nhất"

Tháng Chạp dễ nảy sinh nhiều biến cố bất ngờ: Hàng hóa ế ẩm, nợ nần chưa đòi được, hay những xích mích nhỏ nhặt trong gia đình. Phản ứng thường thấy là hoảng loạn, lo âu và buông lời tiêu cực.

Những lúc ấy, hãy hít thở sâu và tự nhủ: "Mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp nhất". Câu nói này không phải là sự lạc quan tếu, mà là một sự tin tưởng tuyệt đối vào dòng chảy của cuộc đời. Nó giúp tâm trí bạn bình ổn trở lại. Khi tâm an, trí mới sáng. Khi bạn tin rằng khó khăn này chỉ là tạm thời, là bước đệm để dẫn đến một kết quả tốt hơn, bạn sẽ thấy mình bình tĩnh tìm ra giải pháp thay vì ngồi than khóc.

Hãy tin rằng, những gì mất đi trong tháng Chạp là để dọn chỗ cho những cái mới tốt hơn sẽ đến trong tháng Giêng. Của đi thay người, vận xui qua đi thì vận may mới tới.

Câu thứ ba: "Tôi sẵn sàng đón nhận dòng chảy thịnh vượng đang đến"

Đây là câu nói mang tính "kích hoạt" mạnh mẽ nhất. Rất nhiều người trong chúng ta, dù miệng nói muốn giàu, nhưng trong tiềm thức lại sợ tiền, hoặc cảm thấy mình không xứng đáng có nhiều tiền. Than nghèo chính là biểu hiện của tâm lý đó.

Hãy thay đổi tư duy ngay từ hôm nay. Đừng nói "Tôi không có tiền", hãy nói "Tiền đang trên đường đến với tôi". Đừng nói "Đắt quá không mua nổi", hãy nói "Tôi sẽ sở hữu nó vào lúc thích hợp".

Câu khẳng định "Tôi sẵn sàng đón nhận..." giống như hành động bạn mở toang cánh cửa sổ để nắng và gió tràn vào nhà. Bạn đang phát đi tín hiệu với vũ trụ rằng bạn đã chuẩn bị đủ tâm thế, đủ năng lực và sự hân hoan để nhận lấy tài lộc. Sự giàu có không chỉ là tiền bạc, nó là sự giàu có về sức khỏe, về cơ hội, về các mối quan hệ quý giá. Đừng giới hạn vận may của mình bằng những suy nghĩ hẹp hòi.

Tháng Chạp, "đói cho sạch, rách cho thơm", và buồn mấy cũng phải giữ cho miệng mình thơm tho lời hay ý đẹp. Cuộc sống vốn dĩ là một tấm gương phản chiếu, bạn cười với nó, nó sẽ cười lại với bạn.

Đừng để những ngày cuối năm trôi qua trong tiếng thở dài não nuột. Hãy thử thực hành nói 3 câu trên mỗi ngày, không chỉ trong tháng Chạp mà cả trong năm mới sắp tới. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy vận khí của mình thay đổi, những may mắn nhỏ bé bắt đầu xuất hiện, và quan trọng nhất, tâm hồn bạn sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi để đón một cái Tết thật trọn vẹn. Nghèo hay giàu đôi khi chỉ cách nhau một ý niệm, một lời nói mà thôi.