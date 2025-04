Hôn nhân không phải ngày một ngày hai nhưng có những cuộc hôn nhân, theo thời gian, tình nghĩa vơi đi, ngược lại, sự chán chường lại tăng lên chóng mặt. Đặc biệt là phụ nữ, sau vài năm kết hôn, nhìn chồng thấy sao cũng không vừa mắt, từ "soái ca" trong mộng biến thành "gã vô dụng" trong nhà. Nghe qua có vẻ buồn cười nhưng nếu xem xét kỹ thì thực sự có lý do của nó. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn luận về vấn đề này, tại sao qua nhiều năm, phụ nữ bắt đầu không còn coi trọng chồng mình nữa, lý do đắng lòng nhưng rất thực tế!

Vừa mới kết hôn, phụ nữ nhìn chồng thường qua "lớp lọc": Nếu anh ấy lười biếng một chút thì được xem là "chất phác", nếu anh ấy cáu kỉnh một chút thì được xem là "có cá tính", nếu anh ấy kiếm ít tiền hơn một chút thì được xem là "có tiềm năng". Nhưng thời gian trôi qua, "lớp lọc" này vỡ vụn, bộ mặt thực sự của chồng bị lộ ra không chút che đậy. Anh ấy lười biếng, quần áo, tất bẩn vứt đầy nhà không giặt; tính tình nóng nảy đến mức đôi khi còn ném bát, không thể dỗ dành nổi con; còn chuyện kiếm tiền ư? Lương thì thấp, "tiềm năng" chẳng thấy đâu.

Tranh minh họa

Phụ nữ nhìn thấy mà lòng lạnh đi một nửa: Tại sao tôi lại "mù quáng" chọn anh ấy chứ? Khi "lớp lọc" biến mất, chồng từ "soái ca" rơi xuống thành "gã vô dụng", không coi trọng chồng là phản ứng tự nhiên, ai bảo thực tế lại đắng cay như vậy!

Việc nhà trở thành "độc diễn" của phụ nữ, chồng nằm dài như ông chủ!

Chúng ta hãy nói về việc nhà. Khi cuộc sống vợ chồng trôi qua, phụ nữ phát hiện mình từ vợ biến thành "bà mẹ". Công việc nấu nướng, rửa chén, lau nhà, chăm con đều do cô ấy đảm nhận, còn chồng thì sao? Hoặc là nằm dài trên sofa chơi điện thoại hoặc là nằm trên giường ngáy to, còn "boss" hơn cả ông chủ. Thỉnh thoảng nhờ anh ấy giúp một tay còn phải nghe anh ấy phàn nàn: "Anh đi làm kiếm tiền mệt mỏi biết bao nhiêu, em ở nhà có vài việc vặt cũng kêu".

Trong lòng phụ nữ bực bội không chịu nổi: Tôi làm việc không mệt à? Tôi chăm sóc con cái không vất vả à? Tại sao anh ấy mệt có thể nghỉ ngơi, còn tôi mệt mỏi vẫn phải phục vụ anh ấy? Thái độ "nằm ườn" của chồng đã đẩy phụ nữ trở thành "siêu nhân" bất đắc dĩ.

Đàn ông trung niên "dầu mỡ" xuất hiện

Còn có một "vết thương chí mạng" nữa: Theo thời gian, chồng từ "chàng trai đẹp trai" biến thành "ông chú dầu mỡ". Khi còn trẻ, ít ra anh ấy cũng chăm chút cho bản thân một chút, còn sau khi kết hôn thì sao? Bụng bia như người mang bầu, tóc thưa dần như đội quân chạy trốn, quần áo ba ngày không thay có một mùi khó chịu. Lãng mạn ư? Đã bị “heo ăn mất”, ngay cả ngày kỷ niệm ngày cưới còn quên lãng, chưa nói đến việc tặng hoa hay nói lời ngọt ngào.

Phụ nữ nhìn vào “phiên bản dầu mỡ của chồng”, lòng nghi ngờ không ngừng: Đây có phải là người tôi đã yêu ngày xưa không? Khi đàn ông không chăm sóc bản thân, phụ nữ tự nhiên không thể nào thích thú.

Tiền bạc cũng là một “ngòi nổ”. Khi cuộc sống vợ chồng kéo dài, nếu người chồng kiếm tiền không có hiệu quả, ánh mắt phụ nữ có thể “xuyên thấu” anh ta. Khi còn trẻ, họ vẫn có thể tự an ủi mình rằng “chúng ta cùng nhau nỗ lực”, nhưng đến tuổi trung niên, gánh nặng như khoản vay mua nhà, mua xe, học phí con cái khiến họ không thể thở nổi, trong khi người chồng vẫn chỉ có một khoản lương nhỏ, thậm chí còn không bằng thu nhập vợ kiếm được. Khi phụ nữ tính toán, tâm trạng của họ sụp đổ: Tôi lấy anh để làm gì chứ?

Tranh minh họa

Đàn ông không có tiền không đáng sợ, điều đáng sợ là không có tiền mà vẫn không cố gắng. Mỗi ngày chỉ than vãn “mệt”, nhưng không thấy ví tiền phình to, phụ nữ nhìn thấy trong mắt, cảm thấy tức giận trong lòng, không coi trọng chồng chỉ là vấn đề thời gian. Ngày qua ngày, chúng ta cần sống chứ không phải chỉ nói suông!

So sánh quá đau lòng, chồng như thế nào cũng vô dụng!

Cuối cùng còn có một “đòn mạnh” nữa: so sánh. Khi thời gian trôi qua, phụ nữ không tránh khỏi việc so sánh chồng mình với người khác. Chồng của bạn bè thăng chức tăng lương, trong khi chồng họ vẫn đứng yên một chỗ; chồng hàng xóm biết làm việc nhà và chăm sóc con cái, trong khi chồng họ không lọ bột canh để đâu. Xem một đoạn video ngắn, chồng của người khác tặng hoa, tặng túi xách, trong khi chồng họ chỉ đưa ra một câu “phí tiền”. Khi sự so sánh được kéo ra, phẩm chất “vô dụng” của chồng được nâng cao tối đa, không lạ gì khi phụ nữ không coi trọng họ!

Vì sao không coi trọng? – “Chồng à, tỉnh táo lại đi!”

Nói cho cùng, phụ nữ không coi trọng chồng không phải vì họ tự nhiên khó tính, mà là do sự mài giũa của cuộc sống. Khi “lớp lọc” vỡ vụn, không làm việc nhà, sự “dầu mỡ” trỗi dậy, kiếm tiền không hiệu quả, cộng thêm sự kích thích của việc so sánh, ai mà không cảm thấy khó chịu? Đàn ông cũng đừng than vãn, phụ nữ cũng không phải là “mẹ thiên hạ”, cuộc sống trở nên như vậy, ai lại muốn chiều chuộng và nâng niu bạn?

Cuộc sống vợ chồng kéo dài, phụ nữ không coi trọng chồng, điều này vừa buồn cười vừa đắng lòng. Các ông chồng cũng đừng chỉ biết tự xót xa, hãy suy nghĩ xem mình có phạm lỗi không. Phụ nữ à, cũng đừng chỉ trách móc chồng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, có thể chê bai nhưng đừng quên phải cùng nhau điều chỉnh. Các bạn nghĩ thế nào, người chồng này có thể “cứu vãn” được không?