Doctor Shin dù mới phát sóng được 4 tập đã trở thành cái tên gây tranh cãi khi rating liên tục chạm đáy. Theo Soompi, tập 4 của phim chỉ đạt rating 0,9% - con số đáng báo động với một dự án được đầu tư bài bản. Và khi đi sâu vào bộ phim thì mới nhận ra thành tích phim kém vậy cũng có lý do của nó.

Theo mydramalist, một trong những nguyên nhân khiến Doctor Shin bị khán giả quay lưng đến từ chính nam chính Shin Ju Shin (Jung Yi Chan). Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, ngoại hình của anh đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Gương mặt thiếu điểm nhấn, thần thái nhạt nhòa, không toát lên được khí chất của một thiên tài y khoa như kịch bản yêu cầu. Đặt trong tổng thể khung hình, nhân vật chính gần như không tạo được sức hút, thậm chí còn bị nhận xét là lạc quẻ giữa dàn diễn viên. Tuy nhiên, việc ngoại hình kém sức hút một phần cũng do kiểu tóc của nhân vật quá "xu", bởi thực tế ngoài đời anh điển trai hơn rất nhiều.

Song, không chỉ dừng lại ở ngoại hình, diễn xuất của nam chính lại gây thất vọng lớn hơn. Sau khi xem phim, hầu hết người xem đều có chung đánh giá là diễn viên chính "yếu nghề", diễn xuất đơ cứng đơ, thiếu cảm xúc. Trên các diễn đàn, không ít người còn thẳng thắn nhận xét anh "diễn như robot", không truyền tải được thần thái hay nội tâm của nhân vật.

Về nội dung, Doctor Shin xoay quanh bác sĩ thiên tài Shin Ju Shin dám thách thức cả ranh giới của tạo hóa, khi đứng trước bi kịch của Mo Mo (Baek Seo Ra), nữ minh tinh bất ngờ rơi vào hôn mê sau tai nạn, linh hồn dần tan biến. Không chấp nhận mất con, mẹ cô là Ran Hui quyết định đánh đổi chính mạng sống của mình để cứu lấy cơ thể xinh đẹp ấy, mở ra một chuỗi biến cố vượt ngoài luân thường. Từ đó, mối quan hệ giữa Ju Sin - người từng yêu Mo Mo - và những người đàn ông đang yêu cô ở hiện tại trở nên rối ren khi câu hỏi về tình yêu bị đẩy đến tận cùng: yêu một người là yêu linh hồn hay thể xác? Và nếu linh hồn khác chiếm lấy cơ thể quen thuộc thì liệu tình yêu có còn nguyên vẹn?

Tuy nhiên, cách triển khai câu chuyện lại bị đánh giá là quá rối rắm. Các tuyến nhân vật chồng chéo, tình tiết nhảy cóc, thiếu sự dẫn dắt rõ ràng khiến người xem khó theo dõi. Đây cũng là điểm trừ lớn khiến Doctor Shin khó giữ chân người xem, dù sở hữu một ý tưởng không hề tệ.

Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng bộ phim còn cơ hội lật kèo nếu các tập sau điều chỉnh nhịp kể chuyện và cải thiện phần thể hiện của dàn diễn viên. Với một đề tài mới lạ, Doctor Shin vẫn có thể tạo cú bứt phá nếu tìm lại được điểm cân bằng giữa nội dung và cảm xúc. Hiện tại, khán giả vẫn đang chờ xem liệu bộ phim có thể thoát khỏi tình trạng tụt dốc hay không trong chặng đường tiếp theo.

Một số bình luận của khán giả:

- Đôi khi tôi thấy các cảnh phim không được sắp xếp đúng thứ tự, rất khó hiểu.

- Hào quang nam chính đâu rồi? Tạo hình tệ thế.

- Tôi vừa xem tập đầu tiên xong và tôi bỏ luôn. Mấy nhân vật cứ thấy ghê ghê, thoại thì lê thê, chán đời, xem xong cứ có cảm giác bị thiếu cảnh. Anh nam chính nhìn chả có gì hấp dẫn. Nói chung mấy anh nhìn cứ như người ngoài hành tinh. Mấy chị nữ thì cần trang điểm đẹp hơn, mặt cứ như thiếu máu. Tóm lại, là do cái kịch bản chán òm với anh nam chính nên tôi quyết định không xem nữa.

- Thật lòng mà nói thì nam chính phá nửa phim rồi. Xấu quá không có hứng xem mà diễn cũng đơ nữa.

- Tôi xem phim mà hầu hết thời gian chả hiểu cái gì đang diễn ra.

- Thật sự là khó hiểu đấy.

- Nhưng phải công nhận nam chính xấu ấy. Để tóc luộm thuộm che hết mặt rồi còn gì, ngoài đời còn đẹp hơn nhiều.

Nguồn: Soompi