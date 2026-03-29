Sáng 29/3, tờ Starnews đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Jisoo vừa tổ chức hôn lễ riêng tư với bạn gái ngoài ngành giải trí. Cùng ngày, nam nghệ sĩ họ Kim đã đăng tải dòng thông điệp cảm ơn gửi tới bạn bè, đồng nghiệp và người thân vì đã tới chung vui trong đám cưới.

Đồng thời, Jisoo còn công khai hình ảnh cưới hiếm hoi bên người vợ xinh đẹp. Trước ống kính, cô dâu chú rể nở nụ cười rạng rỡ đúng kiểu cặp đôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ trong ngày trọng đại của đời mình.

Nam ca sĩ Jisoo bất ngờ tung ảnh cưới hạnh phúc trong ngày 29/3, kèm lời cảm ơn với người thân, bạn bè vì đã tới chúc phúc trong hôn lễ mới đây. Ảnh: Naver

Công chúng đồng loạt gửi tới Jisoo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ảnh: Nate

Trước đó vào ngày 28/2, Jisoo gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Nguồn tin cho biết thêm, nam ca sĩ và bà xã đã ở bên nhau được 8 năm trước khi quyết định về chung 1 nhà.

Thời điểm đó, Jisoo đã dành nhiều lời khen “có cánh” cho bà xã: “Cô ấy là 1 người bạn gái vĩ đại, người luôn sẵn sàng bao dung ngay từ khi tôi còn là 1 nhạc sĩ kém cỏi. Nếu không có cô ấy, tôi đã không thể được như ngày hôm nay”.

Tài tử hạng S xứ Hàn Park Seo Joon cũng đã gửi tới nam ca sĩ Jisoo lời chúc phúc ý nghĩa nhân ngày vui: “Tôi còn thấy hạnh phúc hơn nữa đây này”. Được biết, Jisoo từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên thanh nhạc cho Park Seo Joon. Cũng từ đây, 2 ngôi sao dần trở nên thân thiết với nhau. Park Seo Joon còn từng tham gia đóng chính trong MV Dream All Day của Jisoo hồi năm 2017.

Hồi cuối tháng 2, Park Seo Joon khoe thiệp mời đám cưới của Jisoo, đồng thời gửi lời chúc phúc nồng nhiệt tới anh bạn thân. Ảnh: Naver

Jisoo và Park Seo Joon có tình bạn đáng ngưỡng mộ giữa chốn showbiz đầy cạnh tranh. Ảnh: Nate

Jisoo trở nên nổi tiếng khắp Hàn Quốc sau khi lọt vào Top 5 chương trình Superstar K2 hồi năm 2010. Nam ca sĩ hoạt động sôi nổi trên các chương trình truyền hình và tích cực tham gia nhiều hoạt động biểu diễn cho đến năm 2018 trước khi bước vào giai đoạn tạm thời đóng băng sự nghiệp. Hiện tại, anh đã chuyển sang làm thợ cắt tóc và hiện đang làm chủ 1 cửa hàng cắt tóc dành cho nam giới ở phường Hapjeong, Seoul.