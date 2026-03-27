Lâu lắm mới có phim Hàn không ai chê được câu nào: Nữ chính càng điên càng cuốn, cả đời chưa từng diễn hay đến thế

Bộ phim truyền hình Climax do Ha Ji Won và Joo Ji Hoon đóng chính đang đạt được những thành tích tuyệt vời nhờ cốt truyện lôi cuốn không ai có thể đoán được tình tiết tiếp theo, cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên.

Sau tập 4, phim đạt tỷ suất người xem cao nhất tại khu vực thủ đô Seoul vượt quá 4.2%, theo thống kê từ Nielsen Korea. Tác phẩm giữ vị trí số 1 trên Disney+ tại Hàn Quốc trong 8 ngày liên tiếp, chứng minh sự nổi tiếng bùng nổ trên các nền tảng OTT toàn cầu.

Ngoài ra, Climax cũng đứng đầu bảng xếp hạng của FUNdex về mức độ thu hút khán giả ở cả phim truyền hình và phim truyền hình phát sóng trực tuyến. Phim cũng đứng vị trí số 1 trên Naver OpenTalk và số 2 trên bảng xếp hạng "Phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay" của Naver Entertainment.

Trong tập 4 vừa qua, chi tiết khiến khán giả sốc nhất là nữ chính Chu Sang Ah (Ha Ji Won thủ vai) có mối tình bí mật với nữ diễn viên tân binh Han Ji Soo (do Han Dong Hee đóng).

Cả hai không chỉ thường xuyên trò chuyện thân mật mà còn có cảnh ảnh giường chiếu khiến câu chuyện rẽ sang một chiều hướng không ai ngờ tới. Càng đau lòng hơn khi Han Ji Soo bị nhà sản xuất Oh Kwang Jae (Seo Hyun Woo thủ vai) gây sức ép buộc cô tham gia các hoạt động giải trí nhạy cảm, bị ép quay cảnh nóng cuối cùng Ji Soo đã chọn cách kết liễu cuộc đời để giải thoát.

Sau cái chết của Han Ji Soo, Chu Sang Ah rất đau lòng, thường xuyên nhìn lại những bức hình ngọt ngào và nhớ lại kỷ niệm của cả hai. Trong tang lễ của người tình đồng giới, Chu Sang Ah đã gặp quản lý Oh Kwang Jae, gọi hắn là "kẻ giết người", buộc hắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Ji Soo.

Sau tập 4, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất xuất thần của Ha Ji Won khi biết tin người yêu qua đời. Nữ diễn viên đã khắc họa được nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người quan trọng nhất với những biểu cảm rất chân thực, xúc động.

Cảm xúc của nhân vật Chu Sang Ah được Ha Ji Won thể hiện rất cuốn hút khiến người xem như cuốn vào câu chuyện. Đặc biệt, cô khiến khán giả rợn tóc gáy khi hỏi Park Jae Sang, người được thuê để theo dõi cô, "Jae Sang, anh có thể giết Oh Kwang Jae giúp tôi được không?".

Theo Naver, Climax là sự trở lại màn ảnh nhỏ của Ha Ji Won sau 4 năm vắng bóng kể từ tác phẩm Curtain Call (2022). Nữ diễn viên rũ bỏ hình tượng trong sáng đáng yêu để thể hiện nhân vật phức tạp và đen tối hơn. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào giới giải trí Ha Ji Won có vai diễn đồng tính. Nhân vật Chu Sang Ah đã chứng minh được khả năng diễn xuất đa dạng của cô. Trước đó, Ha Ji Won ghi dấu ấn với những tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, hành động giật gân, cô còn được mệnh danh là "đả nữ số 1 Hàn Quốc", "mỹ nhân hành động" sau thành công của Hoàng Hậu Ki, Khu Vườn Bí Mật, Damo...

Trên các trang mạng xã hội, khán giả hết lời ca ngợi khả năng diễn xuất cũng như ngoại hình trẻ trung của Ha Ji Won: " Cô ấy đã tìm thấy vai diễn để đời” và “Diễn xuất của cô ấy khiến câu chuyện trở nên đáng tin", "Drama không thể dự đoán trước được", "Căng thẳng đến mức làm tôi đau tim", "Diễn xuất của Ha Ji Won thật ấn tượng", "U50 không cần bộ lọc mà Ha Ji Won vẫn đẹp quá", "Làn da của Ha Ji Won là niềm khát khao của tôi",...

Bộ phim Climax khai thác mặt tối phía sau thế giới hào nhoáng của chính trị và ngành giải trí Hàn Quốc. Nam chính là công tố viên Bang Tae Seop (Ju Ji Hoon), người chấp nhận bước vào mạng lưới quyền lực ngầm để tìm đường tiến thân. Trên hành trình đó, anh vướng vào mối quan hệ phức tạp với minh tinh Sang So Ah (Ha Ji Won). Khi tình cảm và tham vọng va chạm, cuộc chơi quyền lực ngày càng trở nên căng thẳng, cuốn tất cả vào vòng xoáy không lối thoát.