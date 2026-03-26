Mở màn là IU với Perfect Crown, dự kiến phát sóng từ ngày 10/4 trên MBC. Bộ phim chọn bối cảnh một chế độ quân chủ lập hiến giả tưởng, xoay quanh chuyện tình giữa một nữ doanh nhân xuất thân bình dân và một hoàng tử mang danh vị nhưng thiếu thực quyền.

IU vào vai Sung Hee Joo - một người phụ nữ thành đạt, sở hữu mọi điều kiện lý tưởng nhưng vẫn bị giới hạn bởi những rào cản vô hình của địa vị xã hội. Sau dự án gần đây, lựa chọn này cho thấy cô tiếp tục tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu tâm lý và màu sắc khác biệt.

Đóng cặp với IU là Byeon Woo Seok, gương mặt đang thu hút nhiều sự chú ý sau Lovely Runner. Sự kết hợp này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Chỉ ba ngày sau, Kim Go Eun trở lại với Yumi's Cells 3 (13/4). Series này vốn đã có lượng người hâm mộ ổn định nhờ cách kể chuyện độc đáo, kết hợp giữa diễn xuất người thật và hoạt hình 3D.

Ở phần mới, Yumi đã trở thành nhà văn, cuộc sống tưởng như ổn định lại xuất hiện những biến động bất ngờ. Khoảng thời gian chờ đợi gần bốn năm kể từ mùa 2 khiến sự quan tâm dành cho phần 3 càng tăng cao. Kim Go Eun tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp quen thuộc, lần này có thêm sự góp mặt của Kim Jae Won.

Khép lại cuộc đua là Go Youn Jung với We Are All Trying Here, lên sóng ngày 18/4 trên JTBC. Dù là gương mặt trẻ hơn, Go Youn Jung đang cho thấy bước tiến rõ rệt qua từng dự án.

Bộ phim tập trung vào hành trình của một phụ nữ trẻ trong môi trường công sở nhiều áp lực. Nhân vật Byun Eun A phải đối diện với cảm giác thua kém, sự ghen tị và những bất an trước khi tìm được sự cân bằng. Vai diễn này được kỳ vọng sẽ giúp nữ diễn viên tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất.

Dự án còn gây chú ý nhờ sự tham gia của biên kịch Park Hae Young - người đứng sau những tác phẩm "nặng ký" như My Mister, My Liberation Notes - và đạo diễn Cha Young Hoon, cái tên quen thuộc với khán giả qua When the Camellia Blooms.