Trong thế giới ẩm thực, gà rán đã trở thành biểu tượng của thức ăn nhanh và phổ biến trên khắp thế giới. Trong khi đó, vịt có thể được chế biến theo các kiểu hấp, luộc, quay, nướng... nhưng hiếm khi được dùng làm món rán.

Lý do khiến món vịt rán không được để mắt tới trong ngành công nghiệp thực phẩm có thể được giải thích như sau:

Món vịt rán quá béo và ngán

Hàm lượng chất béo trong thịt vịt cao hơn nhiều so với thịt gà, lớp mỡ rất dày, nếu đem chiên trong chảo dầu như gà rán thì sẽ càng khó ăn vì mỡ tràn ngập cả ở bề mặt lẫn bên dưới da vịt.

Trong khi đó, gà có lượng chất béo vừa phải, lượng nạc cao, khi chiên sẽ trở thành món ăn hấp dẫn. Đó là một lý do tại sao gà rán phổ biến còn vịt rán thì không.

Gà rán là món ăn nhanh được yêu thích trên toàn thế giới (Ảnh: Maggi.ph)

Vịt rán không thơm như gà rán

Hàm lượng chất béo cao cũng làm tăng tốc độ oxy hóa của thịt vịt. Gà vịt làm sẵn đều phải trải qua nhiều khâu sơ chế như cắt tiết, làm lông, mổ, chặt... nhưng thịt vịt bị oxy hóa và bốc mùi nhanh hơn khi tiếp xúc với không khí.

Đặc biệt, tuyến mỡ đuôi của vịt có mùi hôi rất mạnh. Quá trình chiên càng làm nổi bật mùi này.

Do đó, vịt rán khó hấp dẫn người ăn như gà rán.

Vịt thường được quay, nướng thay vì chiên ngập dầu. (Ảnh: Recipes)

Vịt rán sẽ dai và khô

So với thịt gà, thịt vịt khó nhai do kết cấu dai và khô. Thịt vịt thô hơn, gây khó khăn cho thực khách khi ăn nếu được chiên rán. Ức vịt giữ nước ít hơn hẳn so với thịt gà; nhiều nước và dịch mô bị mất trong quá trình rã đông, sau đó lại tiếp tục mất trong quá trình chiên rán khiến thịt khó nuốt hơn. Điều này góp phần lý giải tại sao gà rán phổ biến còn vịt rán thì không.

Bài toán kinh doanh

Vịt rán không phổ biến như gà rán trong ngành công nghiệp thực phẩm nhanh toàn cầu vì nếu làm món này, quy trình sản xuất sẽ rất phức tạp. Trước khi rán, thịt vịt phải trải qua các bước sơ chế phức tạp như ướp, loại bỏ tanh, hấp, loại bỏ chất béo.

Quy trình này cần sự tỉ mỉ trong chuẩn bị gia vị và kiểm soát nhiệt độ, để có thành phẩm ngon sẽ tốn nhiều thời gian, công sức, ngoài ra chất lượng phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của đầu bếp. Việc thiết lập dây chuyền sản xuất trong quán đồ ăn nhanh vì vậy trở nên ít tính khả thi. Vì thế mà gà rán phổ biến còn vịt rán thì không.

Vịt thường không được chiên ngập dầu như gà mà món phổ biến trên thế giới là vịt quay. Vịt quay giòn là đặc sản ở một số địa phương. Ở Việt Nam, luộc là cách chế biến được ưa chuộng nhất đối với vịt.

Để có món vịt ngon, mềm ngọt, bạn hãy chọn những con vịt to béo, ức tròn, da cổ và da bụng dày, mọc đủ lông (điểm mút của hai cánh vừa đủ đan chéo vào nhau). Với những con này, bạn sẽ làm lông sẽ rất nhanh, còn nếu chọn con vịt còn nhỏ thì thịt nhão, lại tốn nhiều thời gian để nhổ lông tơ. Có thể nhận biết vịt non qua chiếc mỏ to, mềm.

Bạn hãy vạch phía sau đuôi vịt xem hậu môn, nếu thấy không bị dính phân chảy nghĩa là vịt không bị bệnh. Lưu ý là vịt đực thường ngon hơn vịt cái.

Với vịt làm sẵn, hãy chọn những con mới mổ, ấn tay vào thấy chắc.

Nhận biết vịt bị bơm nước: Hai bên đùi và lườn căng bóng, thớ thịt dày. Bạn có thể dốc ngược con vịt lên, dùng tay ấn vào đùi và lườn, nếu thấy thịt bập bùng và nhão thì đây chính là vịt bơm nước.

Mẹo luộc vịt ngon, không hôi

Để luộc vịt không hôi, bạn cần chuẩn bị các loại gia vị, phụ liệu sau: Muối, tiêu, rượu trắng, gừng.

Khâu quan trọng trong việc khử mùi hôi của vịt là cắt hết phần tuyến nhờn ở đuôi. Nếu quên loại bỏ phần này thì khi luộc, chất nhờn từ đó tiết ra sẽ khiến món thịt có mùi rất khó ăn.

Bóp vịt với một chút muối, tiêu, gừng đập dập và một chút rượu trắng, để khoảng 30 phút rồi đem rửa sạch, để ráo.

Cho nước vào nồi và đặt lên bếp, đun sôi nước, sau đó thả vịt và gừng đập dập vào. Luộc khoảng 20 - 25 phút, bạn lấy đũa xiên thử vào thân vịt, nếu thấy còn đỏ thì đun thêm ít phút. Khi vịt chín hẳn, bạn tắt bếp, om khoảng 5 phút nữa rồi vớt ra, chờ nguội để chặt.