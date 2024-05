Mùa hè đừng quên nấu món canh này để "thổi tan" bức bối, thải độc và tăng cường sức khỏe

Mướp đắng vốn là loại quả được mệnh danh là "siêu giải nhiệt mùa hè". Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và cải thiện thị lực rất tốt. Theo Đông y, mướp đắng có thể chữa sốt, say nắng, kiết lỵ, đỏ mắt đau nhức, loại bỏ quầng thâm và các vết loét miệng do nhiệt. Mướp đắng có vị đắng, tính mát, rất giàu vitamin B, C, canxi, sắt, v.v... nên ngoài công dụng giải nhiệt còn giúp tiêu đờm, mát máu, nhuận tràng, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, lợi niệu, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi.

Theo nhiều nghiên cứu, mướp đắng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, flavonoid và các hợp chất polyphenol khác, nên có thể làm giảm nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe như giúp hạ đường huyết, đồng thời có tác dụng nhất định trong điều trị bệnh tiểu đường. Nó cũng có tác dụng chống virus và chống ung thư nhất định.

Đậu nành là một loại thực phẩm được khuyến khích ăn nhiều trong mùa hè. Bởi vì đậu nành chứa hàm lượng kali cao. Ăn thường xuyên vào mùa hè có thể giúp bù đắp lượng kali bị mất do đổ mồ hôi quá nhiều. Từ đó giúp ngăn ngừa và giảm mệt mỏi, thèm ăn do mất kali. Hơn thế, đậu nành cũng là một loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp và sẽ không tăng cân ngay cả khi bạn ăn nhiều.

Việc kết hợp 2 nguyên liệu này vào món canh sườn sẽ làm tăng công dụng giải nhiệt, thải độc và tốt cho sức khỏe khi thời tiết vào hè.

Nguyên liệu làm món canh sườn heo mướp đắng và đậu nành

500g sườn heo, 1 nhánh gừng nhỏ, 2 nắm đậu nành, 1 quả mướp đắng, chút muối và bột nêm.

Bước 1: Đậu nành đem vo sạch sau đó ngâm trong nước khoảng 1 giờ. Mướp đắng rửa sạch sau đó xẻ đôi theo chiều dọc. Dùng thìa cạo và loại bỏ ruột. Tiếp đó bạn cắt mướp đắng thành miếng vừa ăn. Sườn heo chặt miếng nhỏ sau đó rửa sạch và ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút để loại bỏ huyết thừa và tạp chất. Sau đó vớt ra để ráo hoặc dùng khăn bếp thấm khô nước.

Bước 2: Gừng gọt bỏ vỏ rồi xắt thành lát mỏng. Tiếp đó bạn chuẩn bị một nồi sứ có thể hầm cách thủy. Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi. Đổ vào khoảng 6 bát con nước rồi đậy nắp lại. Đặt nồi sứ vào trong một nồi lớn sao cho đáy nồi có thể ngập nước. Đun sôi nước trên lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ và hầm trong khoảng 2 giờ. Sau khi hoàn thành, bạn tắt bếp và thêm chút gia vị, bột nêm cho vừa ăn.

Thành phẩm món canh mướp đắng sườn heo và đậu nành

Món canh mướp đắng sườn heo và đậu nành hoàn thành rất đơn giản mà bổ dưỡng. Trong bữa cơm ngày hè nóng bức, ăn một tô canh với những nguyên liệu mát lành, vị thanh ngọt thì còn gì bằng. Món canh vừa ngon lại giúp bạn "thổi bay" cơn nóng trong người, đào thải độc tố, khỏe người hơn.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!