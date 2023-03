'Tai nạn phòng the' do quan hệ sai tư thế

Trong đó, nguyên nhân thường là do các quý ông vội đưa “cậu nhỏ” trượt ra ngoài âm đạo, va chạm vào những vùng cứng như hông, xương ụ ngồi, vùng mu...

Không nên học theo… phim

Ngày 14/3, bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp - Trung tâm Y học giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 25 tuổi.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật gãy gấp khúc, sưng, đứt niệu đạo, rò nước tiểu và vô cùng đau đớn. Niệu đạo là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể, ở cả nam và nữ, đây cũng là đường ra của tinh dịch khi xuất tinh.

Theo bác sĩ Hiệp, đây là các tổn thương rất nặng, ảnh hưởng đến khả năng cương dương và tiểu tiện. Bệnh nhân được phẫu thuật xử trí các tổn thương. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục khả năng tình dục như ban đầu.

Theo bác sĩ Hiệp, hiện các quan điểm về tình dục phóng khoáng hơn xưa, những thông tin 18+ được truyền bá rộng rãi, mang nhiều cấp độ. Tuy nhiên, giới trẻ chưa đủ kỹ năng chọn lọc, dễ dẫn đến nghiện các thể loại “phim nặng” và dần có quan niệm về tình dục lệch lạc.

Tiếp cận phim sex sớm, thiếu kiến thức về quan hệ tình dục an toàn, có thể xảy ra tai nạn chốn phòng the và lâu dần lệ thuộc vào phim.

Người nghiện phim sex có thể chịu nhiều hệ lụy về sức khỏe tâm thần và tình dục, mức độ ảnh hưởng khác nhau. Một số người chậm xuất tinh hoặc quan hệ không xuất tinh.

Một số người bị rối loạn chức năng cương dương. Do đó, bác sĩ Hiệp khuyến cáo, mọi người cần trang bị kiến thức tình dục an toàn, tránh các hành vi quá kích thích. Khi gặp tai nạn hoặc các triệu chứng bất thường, cần nhanh chóng đến bệnh viện khám và điều trị, hạn chế di chứng.

Tai nạn phổ biến

Một trường hợp khác là nam thanh niên 19 tuổi gặp “tai nạn phòng the” do đứt phanh hãm dương vật phải cấp cứu ngay trong đêm. Tại thời điểm cấp cứu, đầu dương vật của nam thanh niên chảy máu nhiều, khó cầm.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, khi đang quan hệ, bỗng thấy đau nhói ở đầu dương vật. Quan sát thấy “cậu nhỏ” chảy máu nhiều, bệnh nhân vội lấy khăn quấn lại và vào viện cấp cứu.

Sau thăm khám, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do đứt phanh hãm dương vật. Sau khi hoàn thành xét nghiệm và thủ tục cần thiết, các bác sĩ tiến hành cầm máu vết rách, khâu và tạo hình lại dây phanh hãm để phục hồi tổn thương.

Đồng thời, bảo toàn chức năng sinh lý dương vật, tránh tình trạng xơ, ngắn hãm bao quy đầu và bị đứt tái phát. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định và được điều trị ngoại trú, theo dõi tiếp tại nhà.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Nguyên nhân đứt phanh hãm có thể do quan hệ sai tư thế, quan hệ trong môi trường âm đạo khô, hoặc do kích thước phanh hãm quá ngắn, quá dày, quá mảnh”.

Vùng dây hãm bao quy đầu chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh khoái cảm. Do đó, khi xử lý tổn thương, làm thủ thuật khâu vết rách phải bảo tồn tối đa các thành phần tại dây hãm cho bệnh nhân.

BS Ngọc cũng lưu ý, việc tự điều trị tại nhà có thể dẫn đến nhiễm trùng, sẹo xơ co kéo. Nếu để vết rách tự liền, thường không giải quyết được tình trạng ngắn dây hãm.

Từ đó, dễ dẫn đến nguy cơ tái phát đứt dây hãm lần sau. Do đó nếu gặp tình trạng trên, bệnh nhân cần dùng gạc sạch băng tạm thời vết rách tại nhà. Sau đó, cần tới trực tiếp cơ sở y tế chuyên khoa về nam học để được xử lý kịp thời và tránh biến chứng về sau.

Phanh hãm dương vật (còn gọi là dây thắng bao quy đầu) có cấu tạo như chữ “y” ngược nằm ở mặt dưới của quy đầu. Dây hãm bao quy đầu có tác dụng hãm không cho bao quy đầu trượt quá cao lên phần thân của dương vật.

Ngoài ra, vùng dây hãm bao quy đầu chứa nhiều mạch máu và tập trung nhiều dây thần kinh khoái cảm, có vai trò quan trọng trong việc tạo khoái cảm cho nam giới khi quan hệ tình dục.

Do cấu trúc rất mảnh, căng khi dương vật cương tối đa, nên dây hãm bao quy đầu rất dễ bị đứt, rách gây chảy máu nhiều, đau đớn. Đồng thời, gây nhiều phiền toái, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc yêu và tâm lý của nam giới.

Đứt dây hãm bao quy đầu gây ra sự lo lắng, sợ hãi cho nam giới. Nếu không được xử lý kịp thời có thể gây ra rất nhiều biến chứng, gây ảnh hưởng cho nam giới.

Đến ngay bác sĩ, đừng ngại

Tại cơ sở y tế này thời gian vừa qua cũng tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn phòng the như: Kẹt bao cao su trong vùng kín, gãy dương vật, đứt dây hãm bao quy đầu... Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân thiếu kiến thức tình dục an toàn, quan hệ quá mạnh bạo hoặc thử đổi gió với tư thế lạ.

Các bác sĩ khuyến cáo, quan hệ tình dục sai tư thế là nhóm nguy cơ hàng đầu gây tổn thương “cậu nhỏ”. Trong đó, nguyên nhân thường là do các quý ông vội đưa “cậu nhỏ” trượt ra ngoài âm đạo, va chạm vào những vùng cứng như hông, xương ụ ngồi, vùng mu. Từ đó, khiến dương vật gập góc, thương tổn niệu đạo, rất khó khăn trong quá trình điều trị.

Do đó, các quý ông cần tránh những tư thế lạ hoặc hành động không đảm bảo an toàn, dễ dẫn đến tai nạn. Khi có dấu hiệu gãy dương vật, nam giới không nên ngại ngùng, chần chừ mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để can thiệp điều trị kịp thời. Qua đó, giúp “cậu nhỏ” tránh những biến chứng, gây khó khăn cho việc xử trí và để lại những hậu quả sau này.

Ngoài ra, bác sĩ Hiệp cũng khuyến cáo, các bạn trẻ cần có kiến thức tình dục an toàn. Tránh các hành vi quá kích thích khi làm chuyện ấy hay quan hệ quá mạnh, sai tư thế.