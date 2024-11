Tài khoản TikTok của Chi Dân bất ngờ có động thái mới

Động thái đầu tiên của Chi Dân sau chuỗi ngày tai tiếng

Chiều 28-11, tài khoản TikTok chính chủ (tích xanh) của ca sĩ Chi Dân bất ngờ "sáng đèn" sau thời gian dài im ắng.

Theo đó, tài khoản này đăng tải bức ảnh chụp cùng mẹ ruột kèm dòng chú thích: "Gửi lời xin lỗi mẹ". Mẹ của Chi Dân qua đời tháng 4-2021 vì bạo bệnh. Lời xin lỗi của Chi Dân đến mẹ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Trước đó, mạng xã hội cũng tràn ngập câu chuyện đau lòng của Chi Dân khi mẹ anh qua đời. Thời điểm mẹ ruột qua đời, Chi Dân suy sụp tinh thần và tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật suốt thời gian dài.

Nói về biến cố mẹ ruột qua đời, Chi Dân từng trải lòng cho biết: "Chi Dân vừa mất mẹ và nguồn động viên lớn nhất là một người bạn, coi như là một người bạn gái. Hai nguồn động viên lớn nhất cũng đã ra đi hết thì lúc đó Chi Dân chỉ nghĩ đến cái chết. Nhưng cơ thể này là do mẹ sinh ra, nếu chết đi thì sẽ mang tội bất hiếu mà Chi Dân lại tên là Hiếu. Do đó, mình phải sống sao cho tròn chữ hiếu".

Hồi đầu tháng 11, Chi Dân bị công an điều tra vì dính líu đến ma túy. Thông tin này khiến cõi mạng chấn động.

Ngày 14-11, Chi Dân gởi lời xin lỗi khán giả vì những sai lầm của bản thân. "Những ngày qua, khi được cơ quan điều tra đưa về, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của mình. Tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi. Tôi gửi tới tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là người đang có dự định dùng thử chất hoặc đã sử dụng chất ma tuý nên từ bỏ để không làm ảnh hưởng tới cộng đồng và tất cả những người xung quanh".

Bên cạnh đó, em trai người mẫu An Tây lần đầu lên tiếng xin lỗi thay chị gái vì việc cô sử dụng ma túy. Khi người mẫu An Tây bị công an điều tra, Tây Ba Lô (em trai An Tây, tên thật là Rufino) cũng bị chỉ trích đến mức phải khóa bình luận trên các nền tảng xã hội.

Tây Ba Lô cho biết gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn. "Mình cũng muốn một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An, hay gia đình mình.Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, mình mong rằng mọi người có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc, hay đối với bố và mình" - Tây Ba Lô cho biết.