Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài viết yêu cầu ca sĩ S.T Sơn Thạch làm rõ các vấn đề trong chuyến từ thiện miền Trung vào năm tháng 10/2020. Theo đó, bài viết này điểm ra các bài đăng kêu gọi đóng góp vào số tài khoản cá nhân của S.T Sơn Thạch. Đợt 1 là vào ngày 13/10/2020, S.T Sơn Thạch được cho là đăng bài vận động mọi người chung tay ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung. Bài đăng của S.T Sơn Thạch được nhiều nghệ sĩ như Chi Dân, Lan Ngọc, Ngọc Thanh Tâm, Tú Hảo, Jun Phạm hưởng ứng và chia sẻ về trang cá nhân để kêu gọi chung.

Bài đăng kêu gọi từ thiện ở miền Trung của S.T Sơn Thạch

Nam ca sĩ kêu gọi đóng góp vào số tài khoản ngân hàng cá nhân và sau 1 ngày đã nhận được 100 triệu đồng

Ngày 17/10/2020, S.T Sơn Thạch được cho là qua bài đăng trên tài khoản cá nhân để thông báo đã nhận được 400 triệu đồng vào số tài khoản làm từ thiện. Ngày 24/10/2020, trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm thông báo đã chuyển số tiền 300 triệu vào số tài khoản của S.T Sơn Thạch. Sau đó, ngày 25/10/2020, S.T Sơn Thạch cùng đoàn nghệ sĩ có mặt tại địa điểm làm từ thiện. Ngày 27/10/2020, S.T Sơn Thạch đăng tải hình ảnh đoàn nghệ sĩ ở miền Trung, nam ca sĩ cho biết kết thúc 2 ngày ở miền Trung đã phát 1000 phần quà và thăm hỏi bà con khó khăn. Trong bài đăng này, phần cuối của bài viết S.T Sơn Thạch tiếp tục để thông tin số tài khoản ngân hàng để kêu gọi tiếp.

Sau khi điểm lại quá trình thiện nguyện của S.T Sơn Thạch, bài viết chỉ ra một số thắc mắc. Đầu tiên là việc nam ca sĩ chỉ thông báo giải ngân số tiền qua các bài đăng chứ không phải hình ảnh sao kê ngân hàng. Thứ hai, bài viết đặt câu hỏi về số tiền 300 triệu đồng của Ngọc Thanh Tâm chuyển cho S.T Sơn Thạch chưa được xác nhận. Thứ ba, bài viết thắc mắc về động thái xóa bài viết và chỉnh sửa bài đăng của S.T Sơn Thạch. Theo đó, netizen đã chụp màn hình các bài đăng được cho là của S.T Sơn Thạch vào ngày 17/10/2020 (nội dung là thông báo đã nhận 400 triệu) tuy nhiên trên trang cá nhân hiện tại của nam ca sĩ lại không còn bài đăng trên. Còn bài viết vào ngày 27/10/2020 (nội dung là thống kê hoạt động từ thiện và kêu gọi đóng góp thêm) thì nghi đã được chỉnh sửa xóa đi nội dung kêu gọi ở cuối bài đăng.

Cư dân mạng cho rằng bài đăng thông báo đã nhận 400 triệu đồng vào ngày 17/10 đã biến mất trên trang cá nhân của S.T Sơn Thạch

Netizen còn soi chi tiết nghi chỉnh sửa bài đăng kêu gọi đợt 2 của S.T Sơn Thạch vào ngày 27/10/2020

Bài viết khui lại vụ từ thiện của S.T Sơn Thạch đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Có netizen còn vào trang cá nhân của nam ca sĩ bình luận vào các bài đăng gần đây, yêu cầu S.T Sơn Thạch lên tiếng để làm rõ. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ đứng ra kêu gọi vào số tài khoản cá nhân của S.T Sơn Thạch như Lan Ngọc, Chi Dân, Jun Phạm... cũng bị netizen nhắc đến. Cư dân mạng cho rằng các nghệ sĩ đứng ra vận động đóng góp cũng phải có trách nhiệm giải thích hay làm rõ những thắc mắc liên quan đến chuyến từ thiện ở miền Trung năm 2020

Chúng tôi cũng đã liên hệ phía nam ca sĩ tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phản hồi.

Hiện S.T Sơn Thạch vẫn chưa lên tiếng giải thích về vụ ồn ào này. Những nghệ sĩ kêu gọi chung với S.T Sơn Thạch cũng bị réo tên theo

S.T Sơn Thạch làm quen với nghệ thuật từ khi rất nhỏ. Năm 8 tuổi, anh tham gia nhóm Những ngôi sao nhỏ của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, sau đó là Đội Sơn ca thuộc Nhà Thiếu nhi Quận 1 TP HCM. "Lúc nhỏ, tôi đã kiếm được tiền từ những buổi đi múa minh họa, biểu diễn cùng các ngôi sao như Đan Trường, Cẩm Ly", nam ca sĩ nói.

Năm 2010, S.T Sơn Thạch gia nhập nhóm 365 gồm Isaac, Tronie, Will và Jun Phạm do diễn viên Ngô Thanh Vân quản lý. Sau khi Tronie tách ra, nhóm duy trì đội hình bốn người và tan rã năm 2016. Trong quá trình hoạt động nhóm, ngoài thế mạnh về vũ đạo, anh chưa tạo được nhiều dấu ấn so với các thành viên còn lại.

Sau đó, anh chuyển hướng, tham gia nhiều game show giải trí, đóng phim, được khán giả yêu mến trong Người ấy là ai, Sao nhập ngũ, Giọng ải giọng ai, Cuộc đua kỳ thú 2019...