Tài khoản phát sinh giao dịch 400 triệu đồng: Công an mời một người phụ nữ ở Khánh Hòa lên làm việc

Ngày 26/02/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa hỗ trợ giải quyết một trường hợp chuyển khoản nhầm tiền với giá trị lớn theo đề nghị của người dân.

Trước đó, cơ quan này tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.M (sinh năm 1979, trú tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác. Theo nội dung trình bày, ngày 25/02/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng, bà M. đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của bà V.E (quốc tịch Nga, sinh năm 1982), đang tạm trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc nhằm hỗ trợ người dân giải quyết sự cố.

Chiều cùng ngày 26/02/2026, lực lượng chức năng đã làm việc với bà V.E để xác minh vụ việc, đồng thời tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan đến việc nhận được tiền chuyển nhầm. Sau khi được giải thích và vận động, bà V.E đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 400 triệu đồng cho bà L.T.M.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh xảy ra những trường hợp chuyển nhầm đáng tiếc.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa