Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tài khoản có thể bị phong tỏa nếu làm điều này

Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây cho biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một số trường hợp người dân do cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc vì cả nể, muốn giúp đỡ bạn bè, người thân nên vô tình để tài khoản ngân hàng của mình bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Gia tăng chiêu trò dụ dỗ mở, cho thuê tài khoản

Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng tài khoản ngân hàng của người dân để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn hoặc gặp trực tiếp để rủ rê mở tài khoản mới, cho mượn hoặc cho thuê tài khoản cá nhân.

Chúng đưa ra lời hứa trả “tiền công”, “hoa hồng” hấp dẫn nếu người dân đồng ý cung cấp thông tin đăng nhập hoặc trao quyền sử dụng tài khoản. Vì khoản lợi nhỏ trước mắt, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, không ít người đã nhẹ dạ giao thông tin cá nhân, vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài hình thức chào mời trực tiếp, các đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng, công ty tài chính hoặc làm quen qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến nhằm tạo dựng lòng tin. Sau một thời gian trò chuyện, chúng đề nghị nạn nhân cung cấp mã xác thực, thông tin tài khoản hoặc nhờ đứng tên mở tài khoản.

Một số trường hợp lợi dụng mối quan hệ quen biết để “mượn tạm” tài khoản nhận hoặc chuyển tiền giúp. Thực chất, đây là cách che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Thậm chí, các đối tượng còn mạo danh bạn bè trên mạng xã hội để đề nghị hỗ trợ, khiến nhiều người mất cảnh giác.

Nguy cơ tiếp tay cho tội phạm nghiêm trọng

Sau khi chiếm được quyền sử dụng, tài khoản ngân hàng bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền từ các hoạt động lừa đảo, cá độ trực tuyến, rửa tiền hoặc giao dịch trái phép. Đáng lo ngại, việc cho thuê, cho mượn tài khoản còn có thể liên quan đến những hành vi đặc biệt nghiêm trọng như tài trợ khủng bố – tức cung cấp, trung chuyển tiền hoặc tài sản phục vụ cho hoạt động khủng bố.

Chủ tài khoản dù không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm hoặc không hưởng lợi vẫn có thể phải chịu trách nhiệm liên đới.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp đã bị phong tỏa tài khoản để phục vụ điều tra, bị mời làm việc với cơ quan chức năng hoặc xử phạt hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 09/02/2026). Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người đứng tên tài khoản còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Cần cảnh giác với các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, nhờ nhận tiền hộ, chuyển tiền giúp hoặc đầu tư tài chính không rõ nguồn gốc. Dù không thu lợi, việc giao tài khoản cho người khác sử dụng vẫn có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu đã lỡ cung cấp thông tin hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa hoặc tạm ngừng giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Bên cạnh đó, cần thận trọng khi kết bạn, giao lưu, hẹn hò trên môi trường mạng; kiểm tra kỹ thông tin đối phương và không nên tin tưởng tuyệt đối vào những người chỉ quen biết trực tuyến. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, hãy lưu giữ đầy đủ chứng cứ và báo công an.