Chỉ thị 57: Siết sim rác, tài khoản ảo để bảo vệ người dân trên không gian mạng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa có công văn gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; các cơ quan báo chí về việc triển khai tuyên truyền Chỉ thị 57.

Chỉ thị 57/2025 do Ban Bí thư ban hành về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 57, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu.

Tăng cường định danh, xử lý sim "rác", tài khoản "ảo", bảo vệ người dân trên môi trường số. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 57 bằng các hình thức phù hợp như: trên báo chí, mạng xã hội, hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, ấn phẩm...

Bảo vệ người dân trên môi trường số

Nội dung tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong giai đoạn mới; nêu rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang.



Tuyên truyền, nêu bật phương châm "Tự chủ, tự lực, tự cường" trong xây dựng tiềm lực an ninh mạng, trong đó ưu tiên làm chủ công nghệ lõi, công nghệ mới, là nhiệm vụ chiến lược để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền,... chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện.

Bao đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yếu tố nền tảng, yêu cầu bắt buộc ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin; đề cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng dữ liệu và hệ thống thông tin; tăng cường định danh, xử lý sim "rác", tài khoản "ảo", bảo vệ người dân trên môi trường số.

Tuyên truyền hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu, bảo đảm đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trong đó thống nhất đầu mối, phân định rõ trách nhiệm quản lý của từng cơ quan, đơn vị.

Quy hoạch và phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia bảo đảm hiện đại, đồng bộ, an toàn, coi trọng đầu tư, hiện đại hạ tầng, công nghệ và các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an ninh mạng, ưu tiên phát triển các sản phẩm "Make in Vietnam".

Phân tích xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng vững chắc; phát triển tiềm lực, công nghệ và nguồn nhân lực. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân và sức mạnh tổng hợp (doanh nghiệp công nghệ, người dân).

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao; chú trọng liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Chủ động hợp tác quốc tế về an ninh mạng, tham gia xây dựng các khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực chung của quốc tế.

Xây dựng văn hóa an ninh mạng trong xã hội, đổi mới giáo dục kỹ năng số, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh mạng.

Thực tiễn quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 57 ở các ban, bộ, ngành và địa phương trên toàn quốc. Kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Gắn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 57 với việc triển khai các đề án, chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân không phát tán tin giả, tin xấu độc, nâng cao cảnh giác với các hành vi lừa đảo, tấn công mạng, góp phần xây dựng xã hội số an toàn bền vững. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, định hướng dư luận xã hội.