Viết trên tạp chí Nutrients, nhóm tác giả từ Đại học Loma Linda và Đại học bang Bowling Green (Mỹ) chỉ ra rằng các món ăn làm từ đậu nành lên men có thể đem lại tác dụng kỳ diệu lên trí nhớ, nhất là ở người cao tuổi.

Các món ăn, gia vị có thành phần đậu nành lên men có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ - Minh họa AI: Thu Anh

Một nhóm tình nguyện viên với độ tuổi trung bình là 65, không mắc các bệnh về thoái hóa thần kinh hoặc suy giảm nhận thức, đã được tuyển chọn ở TP Loma Linda, bang California - Mỹ.

Họ được cung cấp bột đậu nành lên men hoặc giả dược trong vòng 12 tuần, đồng thời tham gia các bài đánh giá trí nhớ trước và sau giai đoạn can thiệp.

Sau thời gian này, nhóm dùng đậu nành lên men ước tính cải thiện điểm số trí nhớ trung bình là 8,47%, một con số khiêm tốn nhưng có ý nghĩa, nhất là sau thời gian bổ sung chỉ 12 tuần.

Ngoài ra, phụ nữ ở độ tuổi 70 trở lên nhận được lợi ích rõ rệt hơn cả.

Mặc dù vẫn cần làm rõ hơn bằng các nghiên cứu quy mô lớn, thí nghiệm ban đầu này đã đủ cho thấy một số món ăn làm từ đậu nành có thể giúp ích trong cuộc chiến chống lại nhóm bệnh sa sút trít tuệ/mất trí nhớ, một trong những nguyên nhân tử vong sớm phổ biến nhất ngày nay.

Theo các tác giả, đậu nành lên men là loại thực phẩm giàu các chất chuyển hóa thứ cấp quan trọng, chẳng hạn như flavonoid phenolic và isoflavone (daidzein và genistein).

Các chất chuyển hóa này có đặc tính chống oxy hóa và tương tự estrogen, có lợi cho sức khỏe xương, tim mạch và nhận thức.

Chế độ ăn của người châu Á được cho là giàu đậu nành lên men nhất, bao gồm các món ăn, gia vị truyền thống như: Nước tương, tương bần, chao, miso, natto, tempeh, đậu phụ thối...