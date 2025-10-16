Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn sáng quá đơn điệu hoặc bỏ bữa sáng lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh dạ dày, sỏi mật, gan nhiễm mỡ và thậm chí rối loạn chuyển hóa. Dưới đây là 3 kiểu ăn sáng phổ biến nhưng cực kỳ phản khoa học , cùng lời khuyên giúp bạn ăn đúng và khỏe hơn mỗi sáng.

1. Sữa + Trứng

Nghe qua thì tưởng là “combo hoàn hảo” vì vừa có canxi, vừa có protein. Thực tế, sữa và trứng đều thiếu tinh bột , trong khi tinh bột là nguồn cung năng lượng chính cho não bộ và cơ bắp.

Nếu chỉ uống sữa, ăn trứng mà không có tinh bột, não sẽ rơi vào trạng thái “đói đường” , dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, giảm hiệu suất học tập và làm việc. Ngoài ra, protein không được sử dụng hết còn làm tăng gánh nặng cho gan và thận.

Thay vào đó, khi dùng sữa và trứng, hãy ăn kèm bánh mì nguyên cám, yến mạch, hoặc một chiếc bánh bao nhỏ để bổ sung tinh bột. Thêm vài lát dưa chuột, cà chua để cung cấp vitamin và chất xơ, giúp bữa sáng cân bằng và dễ tiêu hóa hơn.

2. Cháo trắng + đồ muối chua

Cháo trắng mềm, dễ ăn, dưa muối thì đậm đà, đây là bữa sáng quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Tuy nhiên, chỉ có tinh bột mà thiếu hoàn toàn protein , bữa sáng kiểu này không đủ năng lượng và dinh dưỡng , dễ gây đói nhanh.

Chưa kể, dưa muối chứa lượng muối rất cao , ăn thường xuyên sẽ khiến huyết áp tăng, thận phải làm việc quá sức , thậm chí tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Nếu thích ăn cháo, hãy đổi sang cháo ngũ cốc hoặc cháo yến mạch , vừa nhiều chất xơ, vừa no lâu hơn. Kết hợp thêm 1 quả trứng luộc, vài lát thịt bò khô hoặc cá kho , cùng một đĩa rau trộn nhỏ để bổ sung đạm và vitamin.

3. Bánh rán, quẩy, bánh mì chiên

Những món này tuy thơm ngon, tiện lợi nhưng hàm lượng chất béo cực cao . Một chiếc quẩy hoặc bánh rán có thể chứa lượng dầu bằng cả bữa trưa , trong khi protein, chất xơ, vitamin gần như bằng 0 .

Ăn thường xuyên không chỉ gây tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ , mà còn khiến da xấu, mụn nổi và tăng nguy cơ tim mạch .

Nếu đã “trót mê” bánh rán hay quẩy, hãy ăn kèm sữa đậu nành không đường, trứng luộc và rau củ luộc để cân bằng dinh dưỡng. Đồng thời, buổi trưa và tối nên ăn thanh đạm , tránh các món chiên, xào hoặc nhiều dầu mỡ để giảm tải cho cơ thể.

Vậy bữa sáng “chuẩn khỏe mạnh” nên gồm những gì?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bữa sáng lý tưởng nên có đủ 3 nhóm chất :

- Tinh bột tốt: bánh mì nguyên cám, yến mạch, cơm gạo lứt, khoai lang.

- Protein chất lượng: trứng, cá, sữa, thịt nạc hoặc đậu phụ.

- Chất xơ và vitamin: rau xanh, trái cây tươi, các loại hạt.

Gợi ý 4 thực đơn ăn sáng đơn giản nhưng cực chuẩn:

- 1 quả trứng luộc + 1 ly sữa ít béo + 1 lát bánh mì nguyên cám + nửa quả chuối.

- 1 bát phở nước trong + 1 trứng ốp + 1 đĩa rau trụng.

- 1 ly sữa đậu nành không đường + 1 chiếc bánh bao + 1 quả cà chua.

- 1 bát yến mạch + 1 hũ sữa chua không đường + 1 ít quả việt quất.

Bữa sáng không chỉ là thói quen, mà là “đầu tư” cho sức khỏe mỗi ngày . Đừng để những món “ăn nhanh - no vội” đánh cắp năng lượng và tuổi thọ của bạn. Bắt đầu từ sáng mai, hãy dành thêm 10 phút cho bữa sáng đủ chất, đó là khoản đầu tư sinh lời nhất cho chính cơ thể mình.

Nguồn và ảnh: QQ