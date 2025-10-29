Sau lễ cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn diễn ra cách đây ít ngày, mạng xã hội bất ngờ lan truyền câu chuyện khó tin về một nam thanh niên tên Đ. - người được cho là tự ý đến dự tiệc cưới để "phông bạt".

Theo bài viết được chia sẻ, Đ. được cho là không quen biết cô dâu chú rể hay gia đình hai bên, nhưng vẫn xuất hiện tại buổi tiệc, thậm chí ngồi bàn cùng nhiều khách mời nổi tiếng. Trong loạt ảnh được chính Đ. đăng tải lên mạng có khoảnh khắc chụp ảnh cùng cô dâu cô dâu chú rể và còn thoải mái check-in trong không gian tiệc cưới sang trọng. Đáng chú ý, nam thanh niên này còn đăng ảnh selfie với một số khách mời và ra vào tại khu vực tổ chức tiệc riêng của bạn bè cô dâu chú rể.

Nam than niên xuất hiện trong đám cưới của Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn nhưng 2 bên cô dâu chú rể đều không biết danh tính

Đ. còn thoải mái chụp ảnh với các khách mời, ra vào khu vực tổ chức tiệc thân mật sau hôn lễ

Sự có mặt có Đ. trong tiệc cưới khiến cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cảm thấy thắc mắc. Nàng hậu để lại bình luận trên bài viết của Đ. với nội dung: "Đ. ơi nhưng hôm đó em dự đám cưới là khách của nhà trai hay nhà gái, chị xin thông tin xác nhận được không vì chị cũng rất ngại việc này với gia đình 2 bên".

Trả lời bình luận của Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đ. gửi lời xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến đám cưới, thừa nhận hành động của mình không đúng và giải thích sự có mặt tại đám cưới xuất phát từ cá nhân. Ngay sau đó, Đ. cũng khóa các tài khoản mạng xã hội.

Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng, được chia sẻ dày đặc trên nhiều diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội. Hành động của Đ. bị đánh giá là kém tinh tế, phông bạt và vượt quá giới hạn. Không ít người cho rằng việc một người xa lạ cố tình xâm nhập sự kiện riêng tư của người khác, đặc biệt là một đám cưới có tính chất cá nhân là hành vi thiếu tôn trọng và khó chấp nhận.

Liên hệ Chế Nguyễn Quỳnh Châu, phía nàng hậu xác nhận sự việc Đ. không có lời mời từ gia đình nhưng vẫn xuất hiện trong lễ cưới là có thật. Ekip chia sẻ Quỳnh Châu phát hiện sự việc thông qua bài đăng trên TikTok, sau đó có bình luận trên status của Đ. để tìm hiểu nhưng không lâu sau thì bài đăng đã được xoá đi.

Khi Quỳnh Châu xin thông tin để kiểm tra thì Đ. gửi lời xin lỗi và hiện tại cũng đã khoá trang cá nhân

Á hậu Quỳnh Châu và bạn trai Nguyễn Ngọc Phát chính thức về chung một nhà sau 5 năm bên nhau,. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng tại TP.HCM vào tối 26/10.

Ngày vui của cả hai có sự tham gia của 800 khách mời, trong số đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ngô Kiến Huy, Hoà Minzy, Puka, Khổng Tú Quỳnh, Sam, Diễm My, Lyly, Trung Quân Idol, Hoàng Oanh và loạt Hoa - Á hậu đình đám Vbiz.

