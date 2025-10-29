Nghệ sĩ đầu thú vì đào ngũ

Giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục chấn động bởi loạt vụ điều tra liên quan đến nghệ sĩ trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi cơ quan chức năng phát động đợt truy bắt thứ ba, các tên tuổi như Tu Kiệt Khải, Trần Bách Lâm, Tiểu Kiệt (thành viên nhóm Lollipop F), cùng hai cựu thành viên nhóm Energy là Khôn Đạt và Trương Thư Vĩ bị đưa vào diện điều tra, khiến dư luận xôn xao.

Ngày 28/10, nam diễn viên Đường Chấn Cương - từng là thành viên nhóm Energy - đã chủ động đến Viện Kiểm sát Tân Bắc đầu thú, thừa nhận bản thân từng đào ngũ, bày tỏ sự hối hận sâu sắc.

Diễn viên Đường Chấn Cương - cựu thành viên Energy.

Theo ETtoday , đại diện công ty quản lý của Đường Chấn Cương xác nhận anh đã đến Viện Kiểm sát Tân Bắc trong sự hộ tống của luật sư. Trong tuyên bố gửi truyền thông, nam diễn viên nói:

"Khi còn trẻ, tôi đã quá nông nổi và thiếu suy nghĩ, phạm phải sai lầm lớn. Sau thời gian dài tự kiểm điểm, tôi quyết định đối mặt với quá khứ, sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của pháp luật và xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến khán giả đã yêu thương mình”.

Theo lời khai, Đường Chấn Cương từng sử dụng giấy chứng nhận bệnh cao huyết áp để được miễn nghĩa vụ quân sự, cách thức tương tự nhiều nghệ sĩ khác bị phát hiện gần đây. Vụ việc của anh hiện đã được đưa vào quy trình tố tụng. Do nguyên tắc bảo mật điều tra, các chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ. Nam diễn viên khẳng định đã thành khẩn khai báo, không giấu bất cứ điều gì trước cơ quan công tố.

Anh cho biết bản thân không nằm trong danh sách điều tra trong ba đợt truy quét vừa qua, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cảm thấy không nên “ôm ảo tưởng may mắn”, nên đã chủ động ra đầu thú trước khi bị phát hiện.

"Nếu thời gian có thể quay lại, tôi nhất định sẽ chọn con đường danh dự, hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đời người không có thuốc nào chữa khỏi hối hận. Tuổi trẻ bồng bột khiến tôi phạm sai lầm khiến lương tâm day dứt đến tận hôm nay, và tôi phải can đảm đối diện với nó”, Đường Chấn Cương nói.

Nam diễn viên đầu thú vì từng trốn nghĩa vụ quân sự.

Đường Chấn Cương sinh năm 1983, cựu thành viên nhóm nhạc Energy, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Anh được biết đến qua loạt phim Người trong giang hồ và được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh xứ Đài.

Tổn thất nặng nề

Về phía nhóm Energy, họ đang đối mặt với cú sốc lớn sau bê bối trốn nghĩa vụ quân sự của hai thành viên Khôn Đạt và Thư Vĩ.

Sau khi tái xuất, bản hit Friday Night đã nhanh chóng phủ sóng khắp các bảng xếp hạng, tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, giúp nhóm đoạt giải Ca khúc của năm và trở lại đỉnh cao danh tiếng. Nhiều lời mời biểu diễn, quảng cáo, hợp tác liên tục đổ về, khiến Energy được xem như “hiện tượng tái sinh” của năm.

Sau khi vụ trốn nghĩa vụ bị phanh phui, mọi kế hoạch gần như phải dừng lại. Theo nguồn tin từ ETtoday , ngoài hai đêm diễn tại Sân vận động Đài Bắc vào ngày 10-11/1 năm 2026 và một số hoạt động thiện nguyện vẫn được giữ nguyên, toàn bộ show thương mại, concert ở Trung Quốc cùng các dự án hợp tác quốc tế đều bị hủy. Tổng thiệt hại ước tính gần 100 triệu Đài tệ (hơn 3,2 triệu USD).

Thành viên Thư Vĩ (thứ hai từ phải sang) và Khôn Đạt (ngoài cùng bên trái) bị cáo buộc trốn nghĩa vụ, khiến công ty quyết định cho nhóm tạm dừng hoạt động đến tháng 6/2026.

Theo lịch trình ban đầu, Energy dự kiến góp mặt với vai trò khách mời trong buổi diễn của nhóm Nhật Bản Avantgardey, tham gia Liên hoan âm nhạc ngày 15/11, cùng hai đêm concert tại Thâm Quyến (28/11) và Thành Đô (30/11). Tất cả hiện đã bị hủy bỏ. Dù sự cố xảy ra đột ngột, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều người hoàn vé.

Trong số các thành viên, Khôn Đạt được xem là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Anh vốn nổi tiếng với hình ảnh chuẩn mực, đời tư sạch và lượng người hâm mộ ổn định nhờ các chương trình truyền hình. Nam ca sĩ hiện có tới 6 hợp đồng đại diện thương hiệu.

Giới chuyên môn nhận định, nếu tòa án xác định Khôn Đạt có liên quan đến hành vi trốn nghĩa vụ, anh không chỉ đối mặt việc bị các nhãn hàng ngưng hợp đồng và gỡ hình ảnh quảng bá, mà còn có thể bị yêu cầu bồi thường khoản phí tổn hình ảnh khổng lồ.