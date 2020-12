Sydney (Australia) đón Giáng sinh trong điều kiện khác thường

Ngày 25/12, người dân Australia bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới. Trong đó, bang New South Wales với thủ phủ là thành phố Sydney phải đón Giáng sinh trong điều kiện khác thường.

Hai nhân viên cứu hộ trong trang phục Giáng sinh và khung cảnh vắng lặng hiếm thấy trên bãi biển nổi tiếng Bondi của Sydney, Australia. Ảnh: AAP

Đầu tiên là thời tiết lạnh kèm theo mưa lất phất giữa mùa Hè đã ngăn cản mọi người đổ về các bãi biển để đón Giáng sinh như mọi năm. Trong khi đó, khoảng 250.000 người sống tại khu vực phía Bắc của thành phố Sydney đang đón Giáng sinh tại nhà hoặc trong các điều kiện kiểm soát dịch bệnh đặc biệt.

Tiếp đến là ngày lễ tặng quà Boxing Day vào ngày 26/12 cũng sẽ hoàn toàn khác so với thông lệ. Hôm nay chính quyền bang New South Wales khuyến cáo người dân nên hạn chế đến các khu vực thuộc trung tâm thành phố Sydney khi kết quả truy vết cho thấy một số ca nhiễm đã đến khu vực trung tâm. Còn người dân thành phố Sydney có lẽ cũng chưa khi nào cảm thấy bất an khi đi mua sắm và nhất là khi được tặng quà như hiện nay.

Dịch Covid-19 bùng phát vào dịp lễ cuối năm có thể gây thất thu nhiều tỷ AUD đối với các ngành hàng không, du lịch, bán lẻ và ăn uống của Australia, nhất là thành phố Sydney. Các nhà bán lẻ đang đặt hy vọng sẽ bán được 3 tỷ AUD hàng hóa trong Ngày Boxing năm nay khi có nhiều mặt hàng sẽ giảm giá lên đến 70%. Tuy vậy, trong điều kiện xuất hiện các ca Covid-19 lây lan trong cộng đồng, các hãng bán lẻ cũng đã khuyến khích người dân chuyển sang mua sắm trực tuyến để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Ngày 25/12, thành phố Sydney tiếp tục ghi nhận 8 ca mắc Covid-19 mới liên quan đến ổ dịch phía Bắc thành phố. Như vậy chỉ trong vòng 10 này kể từ khi xuất hiện cho đến nay, ổ dịch này đã lây bệnh Covid-19 cho 108 người.

Australia hiện đã ghi nhận hơn 28.260 ca Covid-19, trong đó có 908 ca tử vong./.