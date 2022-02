Ảnh đẹp như mơ của Ngô Thiến - La Vân Hi, nhà trai như tổng tài còn nhà gái điệu đà nữ tính sau khi ly hôn Trương Vũ Kiếm

Netizen đang truyền tay nhau hình ảnh La Vân Hi - Ngô Thiến xuất hiện trên trường quay Người theo đuổi ánh sáng. Trong ánh sáng của đèn đường, La Vân Hi - Ngô Thiến khiến fan phải xuýt xoa vì độ đẹp đôi của 2 người.

Hiện tại, Ngô Thiến đã ly hôn với Trương Vũ Kiếm. Quyết định này được netizen ủng hộ nhiệt tình vì nhiều người cho rằng Ngô Thiến chịu quá nhiều thiệt thòi khi kết hôn rồi sinh con cho "gã tồi" như Trương Vũ Kiếm.

Hình ảnh Trương Vũ Kiếm - Ngô Thiến trên trường quay khiến netizen phát sốt.

Trong suốt quãng thời gian ở bên Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến không được công nhận danh phận chính thức dù đã sinh con. Vậy mà đến lúc chia tay, Trương Vũ Kiếm lại lên tiếng xác nhận nhanh như con gió.

La Vân Hi.

Netizen cho rằng Ngô Thiến xứng đáng đến với người tốt đẹp hơn và La Vân Hi là 1 trong những nam diễn viên được netizen kỳ vọng sẽ dang rộng vòng tay che chở cho mẹ con Ngô Thiến. Lý do vì sao lại là Vân Vân Hi à? Dễ hiểu thôi, vì trong quá khứ Ngô Thiến - La Vân Hi từng đóng vai Tiểu Mặc Sênh - Tiểu Hà Dĩ Thêm ở bộ phim ngôn tình đình đám Bên nhau trọn đời.

Ngô Thiến.

Cảm giác quá đẹp đôi trên phim khiến netizen tin tưởng chuyện La Vân Hi - Ngô Thiến có thể yêu nhau ngoài đời thực. Thêm nữa, ngay sau khi Ngô Thiến ly hôn, cô lại có dự án mới hợp tác cùng La Vân Hi. Bộ phim Người theo đuổi ánh sáng lần này được dự đoán sẽ gây sốt vì phản ứng hóa học mà La Vân Hi - Ngô Thiến tạo ra tốt hơn bao giờ hết.

Ngô Thiến sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng vóc dáng nhỏ bé. Còn La Vân Hi lại gợi nét thư sinh, nhẹ nhàng, hợp với dạng vai người tốt trong các tiểu thuyết ngôn tình.

