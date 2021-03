Mỹ nam "Hương Mật Tựa Khói Sương" La Vân Hi khiến công chúng phát hoảng với đôi chân gầy tong teo

Một số hình ảnh của La Vân Hi được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây khiến không ít cư dân mạng phát hoảng.

Cụ thể, trong một số hình ảnh mới được chia sẻ, La Vân Hi xuất hiện với thân hình cò hương. Đặc biệt, khi nhìn đôi chân của mỹ nam "Hương Mật Tựa Khói Sương" công chúng càng thêm phần bàng hoàng. Bởi lẽ, đôi chân của La Vân Hi hiện giờ trông gầy và vô cùng tong teo, dường như chỉ có da bọc xương.

La Vân Hi trước nay vốn sở hữu đôi chân thon dài đến cả các chị em cũng phải ngưỡng mộ nhưng có lẽ do lịch trình bận rộn nên gần đây anh xuống cân khá nghiêm trọng khiến ngoại hình mất cân đối. Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của La Vân Hi thời điểm này.

Trước đó, khi xuất hiện trong lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng, La Vân Hi lộ rõ vóc dáng gầy gò, gương mặt xương xẩu đáng sợ qua hình do người qua đường chụp. Thân hình của mỹ nam "Hương Mật Tựa Khói Sương" mỏng tang như một tờ giấy.