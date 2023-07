Suýt mất mạng do dùng nhầm thuốc điều trị đái tháo đường của con

Bệnh nhân T.T.M. (85 tuổi) đã bị tăng huyết áp 20 năm, thuốc đều do con trai cho uống. Do người con này đi vắng nên bệnh nhân được người con khác chăm sóc, trong thời gian này do nhầm lẫn, bệnh nhân đã được cho dùng thuốc điều trị đái tháo đường (gồm Glucosephage XR, Janumet, Diamicron MR, Fenosup, Philiver) 3 ngày liên tiếp.

Bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ, hỏi không trả lời và được cho nhập viện gần nhà - với chỉ số đường máu lúc nhập viện là 1,1 mmol/l. Sau nửa ngày điều trị, bệnh nhân có triệu chứng co giật toàn thân, lơ mơ, hỏi không đáp, phản ứng chậm nên được người nhà chuyển đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Khi nhập viện, đường máu của bệnh nhân chỉ là 1,3 mmol/l. Các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời, truyền Glucose tĩnh mạch 30% và 5% theo phác đồ. Trong ngày đầu điều trị, đường máu bệnh nhân vẫn liên tục ở mức thấp, xấp xỉ 2 mmol/l. Sau điều trị tích cực, đường máu đã về mức ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện rõ ràng.

Người bình thường uống thuốc trị đái tháo đường sẽ gây hạ đường huyết kéo dài, trường hợp nặng có thể gây biến chứng suy gan, suy thận cấp, thậm chí suy đa cơ quan, dễ dẫn đến tử vong hoặc di chứng về sau. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần kiểm tra kỹ thuốc trước khi sử dụng.