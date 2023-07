80% bệnh nhân ung thư tuyến tụy có chung "1 triệu chứng không ngờ tới"

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, nếu không phát hiện kịp thời thì ung thư tuyến tụy sẽ gây tử vong chỉ sau 3 – 4 tháng, dù có điều trị ngay lúc đó thì cũng chỉ kéo dài cơ hội sống thêm một thời gian ngắn. Do đó, việc phát hiện sớm căn bệnh này có vai trò rất quan trọng.

Bác sĩ Lin Xianghong (Giám đốc Phòng khám Quản lý Sức khỏe Hexin Minquan, Trung Quốc) chia sẻ: Đái tháo đường là một trong những nguy cơ cao gây ung thư tuyến tụy, có đến 80% bệnh nhân ung thư tuyến tụy có triệu chứng tăng đường huyết.

Thậm chí mới đây, bác sĩ Lin Xianghong còn tiếp nhận khám cho một bệnh nhân 60 tuổi, có tiền sử mắc đái tháo đường hàng chục năm. Dù cơ thể không có dấu hiệu khó chịu nào nhưng bệnh nhân mới đây vô tình phát hiện đã mắc ung thư tuyến tụy. Cũng theo bác sĩ, kể từ khi thành lập phòng khám đã sàng lọc hơn 2.000 trường hợp ung thư tuyến tụy có dấu hiệu đường huyết cao.

Tuyến tụy là một phần của hệ thống tiêu hóa, nó hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định. Do đó, một khi tuyến tụy bị ung thư thì cơ thể sẽ không thể xử lý được lượng đường có trong thực phẩm, khiến lượng đường trong máu mất cân bằng. Cuối cùng làm cho một người trưởng thành đang khỏe mạnh đột ngột mắc tiểu đường loại 2 không rõ lý do.

Bác sĩ Lin Xianghong cho biết nếu như người sau 50 tuổi đột nhiên phát bệnh tiểu đường, 1% có thể là do ung thư tuyến tụy gây ra, xác suất cao gấp 8 lần so với người bình thường. Bên cạnh đó, bệnh tiểu đường cũng có liên quan đến nhiều bệnh ung thư như ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư vú… do đó nhóm người này rất nên cẩn thận.