Sướng như chó cưng của Từ Hi Thái hậu: Được cung phụng như "Tiểu a ca", đi tàu hỏa có hẳn toa riêng

Từ Hi rất thích những chú chó, còn đặc biệt bố trí một phòng nuôi chó rộng rãi trong cung, có một thái giám đặc biệt chịu trách nhiệm chăm sóc. Theo nhiều tài liệu lịch sử, Từ Hi nuôi rất nhiều chó và hầu như đều là giống chó Bắc Kinh, một loại thú cưng được mệnh danh là "chó hoàng gia" lúc bấy giờ.



Chó Bắc Kinh có thân hình ngắn và thấp lùn, lông khá dài, còn được gọi bằng một số tên khác là chó Kinh Ba, chó sư tử, Phúc cẩu.

Ảnh chụp Từ Hi và chú chó Bắc Kinh mà bà yêu thích nhất

Khu vực nuôi chó nằm ở Đông Hoa môn, với những tòa nhà nhỏ nhiều tầng, chuồng của mỗi con chó được đan bằng tre trúc, phủ lụa đỏ và sa tanh, trang trí nhiều loại chuông và tua rua. Thức ăn và đồ dùng đều là hàng cao cấp. Hàng tháng các thái giám sẽ thay những con chó nhận bạc xem như một phúc lợi của Thái hậu dành cho thú cưng của mình.

Phần thưởng của con chó nhiều hơn của thái giám, tuy bất bình nhưng thái giám cũng không dám lên tiếng vì sợ sẽ làm phật lòng Thái hậu.

Những con chó của Từ Hi sống sung sướng đến mức chúng thường được gọi vui là “Tiểu a ca”.

Chó cưng của Từ Hi thường xuất hiện trong nhiều ảnh chụp

Người ta nói thái giám chăm sóc chó nhưng thực chất là phục vụ chó, coi chúng như bề trên, mọi việc đều phải làm theo yêu cầu của Từ Hi. Những con chó này không thể bị đánh mắng, không thể nói lời to tiếng, muốn đi đâu thì đi, thái giám chỉ có thể đuổi theo. Chó ăn thịt bò, cừu, nai, uống canh gà, vịt, cá… Sau khi đồ ăn chuẩn bị xong, nếu Từ Hi không hài lòng phải làm lại món khác.

Sau khi chó ăn uống đủ no thì đến lúc tắm rửa thay quần áo. Quần áo và vòng cổ của chó đều được may đo cẩn thận, chất vải và kiểu dáng được thiết kế theo sở thích của Từ Hi. Các thái giám mặc quần áo cho chó cẩn thận trước khi bế nó cho Từ Hi chơi cùng.

Mỗi lần Từ Hi bế con chó từ tay thái giám, bà đều hỏi: Hôm nay con chó ăn bao nhiêu món, có uống canh hay không và tập thể dục trong bao lâu?

Các thái giám thường ghi chép chi tiết về thói quen hàng ngày của những con chó trong sổ, để khi mỗi lần Từ Hi bất ngờ hỏi thì cũng biết cách trả lời, nếu không sẽ bị trách phạt.

Chó Bắc Kinh xuất hiện trong phim cổ trang cung đình Trung Quốc

Tất nhiên, những chú chó này không chỉ tận hưởng cuộc sống xa hoa mà còn học được nhiều kỹ năng để chiều lòng Từ Hi. Chúng phải học cách lăn, đứng, chắp tay, vẫy tay, lộn nhào... và quan trọng hơn là cách phân biệt giọng nói của Từ Hi, chỉ cần Thái hậu gọi, chúng sẽ chạy và làm nhiều hành động khác nhau để lấy lòng chủ tử.

Tình yêu dành cho chó của Từ Hi có thể nói là “mê muội”. Khi đi dạo chơi, bà luôn mang theo chú chó yêu thích của mình. Có lần khi đi tàu hỏa, ngay cả các quan cũng chỉ có thể chen vào một toa xe, nhưng con chó của bà lại tận hưởng một toa riêng, được trang trí đẹp mắt giống như cung tẩm nơi chúng sống.

Theo Từ Hi, sự ưu đãi như vậy là chính đáng, vì bà đọc trong sách rằng chó Bắc Kinh là hiện thân của “kỳ lân”, có lịch sử tồn tại gần 4.000 năm và là loài chó cao quý được tôn thờ bởi bách tính thường dân.

Nguồn: Sohu