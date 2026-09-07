Ngày 7/9, các bệnh viện tại TPHCM đã thông tin về tình trạng sức khỏe những nạn nhân được tiếp nhận sau vụ cháy khách sạn Thùy Dương, số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý.

Các nạn nhân trong vụ cháy khách sạn được giải cứu.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, tiếp nhận một bé trai hơn 2 tuổi vào lúc 6h30, với chẩn đoán ngạt khói giờ thứ hai.

Theo bệnh sử, khoảng 5h cùng ngày, cha của bệnh nhi phát hiện khách sạn xảy ra cháy tại tầng trệt. Hai cha con đang ở tầng 4 đã di chuyển lên sân thượng và được ê-kíp cấp cứu ngoại viện hỗ trợ thở oxy trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ, sử dụng kháng sinh Ceftriaxone và truyền dịch. Kết quả chụp X-quang ghi nhận xẹp phổi tiểu phân thùy đáy phổi trái. Các chỉ số COHb và MetHb lần lượt là 0,5% và 0,7%.

Hiện bệnh nhi tỉnh, môi hồng, chỉ số SpO₂ đạt 98%, mạch và nhịp thở ổn định, phổi không ran. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị.

Vụ cháy khiến nhiều nạn nhân nhập viện vì ngộ độc khí CO

Bệnh viện Nhân dân 115 cũng cho biết đã tiếp nhận hai người bị ngạt khói. Theo các bác sĩ, cả hai đều tỉnh, tiếp xúc được, chỉ số SpO₂ đạt 99% khi thở oxy qua mặt nạ với lưu lượng 15 lít/phút.

Hai bệnh nhân được chẩn đoán ngạt khói mức độ trung bình, theo dõi ngộ độc khí CO. Sau khi được xử trí theo phác đồ của Sở Y tế TPHCM, một người được chuyển đến khoa Hô hấp, trường hợp còn lại chuyển đến khoa Hồi sức tích cực và chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trong khi đó Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã tiếp nhận 6 nạn nhân, gồm bốn nữ và hai nam. Trong số này, ba người được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng, hai trường hợp còn lại bị ngộ độc khí CO, một ca nữ ở khoa Nội tiết.

Đáng chú ý, một nam bệnh nhân sinh năm 2006 trong tình trạng nặng, đang được hỗ trợ hô hấp bằng oxy dòng cao và theo dõi sát nguy cơ phải đặt nội khí quản. Người bệnh vẫn tỉnh, tiếp xúc tốt.

Lực lượng chức năng phong tỏa khách sạn xảy ra cháy khiến 2 người tử vong.

Các trường hợp còn lại chủ yếu có biểu hiện khó thở, ho khan, đau họng hoặc khò khè. Một nam bệnh nhân sinh năm 1962 bị bỏng độ 2 ở hai bàn tay, kèm bệnh nền tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Những bệnh nhân này đều tỉnh, tiếp xúc được và tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 7/9 làm 2 người tử vong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã đưa 26 người ra khỏi khách sạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.