Giải cứu 12 thiếu nữ bị ép phục vụ trong quán karaoke

Ngày 18/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Tối 17/5/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Đông Sơn bất ngờ đột kích vào một ngôi nhà 3 tầng ở thôn Yên Doãn, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, giải cứu thành công 12 nữ nhân viên phục vụ các quán hát karaoke đang bị khống chế, giam lỏng tại đây.

Qua kiểm tra, sàng lọc đối với các nữ nhân viên này, đa số họ đều có độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi và đến từ các huyện miền núi như Quế Phong, Tương Dương (tỉnh Nghệ An), Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), Phước Thiện (tỉnh Gia Lai)...

Tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Trần Quốc Tuấn (SN 1998), ở xã Đông Văn, huyện Đông Sơn để điều tra, làm rõ hành vi “giữ người trái pháp luật”.

Trần Quốc Tuấn bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, Lê Văn Tiến (SN 1994), ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn là đối tượng chuyên "chăn dắt", bắt ép các phụ nữ phục vụ tại các quán hát karaoke trên địa bàn các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn và một số địa bàn lân cận.



Để thu hút những "em gái" nhẹ dạ cả tin, Tiến đã thuê Trần Quốc Tuấn và một số đối tượng khác thường xuyên đăng thông tin trên mạng xã hội tìm kiếm nhân viên phục vụ tại các cửa hàng buôn bán quần áo, nhà hàng ăn uống... với mức lương cao. Khi có người mắc bẫy, các đối tượng này sẽ đón về nơi tập kết và ép buộc đi phục vụ các quán hát karaoke. Nếu trường hợp nào không đồng ý, các đối tượng bắt nhốt vào phòng trọ, sau đó hành hạ, đánh đập, đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi và làm theo yêu cầu của chúng.

Nơi các thiếu nữ bị giam lỏng.

Theo một số nạn nhân cho biết, do điều kiện gia đình khó khăn nên đã đồng ý làm nhân viên phục vụ quán ăn do có người giới thiệu. Tuy nhiên, khi phát hiện bị lừa họ đã xin nghỉ nhưng bị các đối tượng doạ đánh đập, doạ báo công an bắt vì vi phạm hợp đồng...



Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Quốc Tuấn về hành vi “giữ người trái pháp luật”; đồng thời truy bắt Lê Văn Tiến để điều tra, làm rõ vụ án.