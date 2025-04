Sau 2 suất chiếu đặc biệt dành cho quan khách, phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã gây bão khắp mạng xã hội và nhận về hàng tá lời khen từ truyền thông. Đảm nhận vai chú Sáu - một nhân vật quan trọng trong đội du kích 21 người tại khu căn cứ Bình An Đông - Củ Chi, NSƯT Cao Minh chiếm được cảm tình đặc biệt từ khán giả.

Vai diễn này được xây dựng như một người lính kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, người mà các chiến sĩ trẻ như Bảy Theo (Thái Hòa) và đồng đội nương tựa trong những thời khắc khốc liệt của cuộc chiến. Chú Sáu không chỉ đại diện cho thế hệ đi trước với tinh thần kiên cường, mà còn là biểu tượng của tình đồng đội và lòng yêu nước sâu sắc.

Ngoài đời thực, NSƯT Cao Minh được biết đến như “ông hoàng nhạc đỏ” của miền Nam. Ông có cuộc sống thư thái, dư dả và vướng nhiều lời đồn rằng đang sở hữu khối tài sản khổng lồ, thuộc hàng giàu có bậc nhất showbiz Việt.

"Ông hoàng nhạc đỏ" miền Nam

NSƯT Cao Minh, sinh năm 1961 tại Long An, là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc cách mạng và dân ca, được mệnh danh là “vua nhạc đỏ” nhờ hơn một thập niên gắn bó với dòng nhạc này.

Đam mê âm nhạc của ông được chứng minh qua hàng loạt giải thưởng danh giá. Năm 1978, ông giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Đến năm 1988, khi còn là sinh viên khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM, ông xuất sắc đoạt giải nhất Concour quốc gia lần thứ nhất dòng nhạc thính phòng, đồng thời nhận cùng lúc hai giải “Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ” và “Người hát dân ca hay nhất”. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận niềm say mê với dòng nhạc cách mạng đã bén rễ từ những ngày đầu bước vào con đường ca hát.

NSƯT Cao Minh

Sự nghiệp của NSƯT Cao Minh trải dài qua nhiều đoàn nghệ thuật, từ đoàn Văn công tỉnh Tây Ninh, đoàn Bông Sen, đến đoàn Ca múa nhạc Âu Cơ, trước khi ông trở thành ca sĩ tự do. Ông khẳng định những thành tựu đạt được không phải do may mắn, mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng.

Suốt 9 năm học tại Nhạc viện TP.HCM, ông miệt mài rèn luyện để mỗi lần bước lên sân khấu đều xứng đáng với danh xưng ca sĩ. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bến xuân, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu, Dấu chân phía trước, Tiểu đoàn 307 đã trở thành dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Với phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, NSƯT Cao Minh cho biết ông đã nhận lời mời diễn xuất từ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Thời điểm này, ông nghĩ nếu không nhận đóng phim thì là “rất ngu”.

“Tôi không phải diễn viên điện ảnh. Tôi là ca sĩ, là vua nhạc đỏ. Tại vì tôi hay xuất hiện trên tivi, truyền hình, truyền thông vào các dịp lễ, tôi hay hát những ca khúc truyền thống. Tôi cứ cạnh tranh, cứ ganh tị tại sao các bạn trẻ không nghe tôi hát nhiều. Tôi tức! Rồi tôi được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mời đóng bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Đầu tiên tôi không dám, tôi từ chối. Sau rồi tôi tìm hiểu về đạo diễn, đọc kịch bản, tự nói với bản thân: Mày không nhận là mày ngu! Nên tôi nhận ngay và giờ thì thân với đạo diễn luôn”.

Bên cạnh đó, NSƯT Cao Minh cũng bày tỏ vai diễn trong phim khiến ông xúc động mạnh. Ông kể rằng khi nằm trong phim trường tái hiện địa đạo, ông đã bật khóc dù nhân vật không có cảnh khóc, vì nhớ đến những hy sinh của cha ông ngày trước.

Ông cũng dành lời khen cho dàn diễn viên trẻ, nhấn mạnh rằng tất cả đã sống thật với nhân vật, không còn là những diễn viên tên tuổi mà như chính những chiến sĩ vô danh năm xưa. Vai chú Sáu của NSƯT Cao Minh được kỳ vọng sẽ mang lại chiều sâu cảm xúc cho bộ phim, góp phần tái hiện chân thực và sống động tinh thần bất khuất của người dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Hát không cát xê, làm chủ 2 khu du lịch sinh thái

Ngoài sự nghiệp ca hát, NSƯT Cao Minh còn là một doanh nhân thành đạt với khối tài sản khiến nhiều người kinh ngạc. Ông được xem là “ca sĩ giàu nhất showbiz Việt” nhờ sở hữu hai khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai, trong đó một khu có diện tích lên đến 20 hecta.

Không dừng lại ở đó, ông còn đầu tư vào chợ đồ cổ, trường học và xây dựng một nhà hát giao hưởng riêng để thỏa mãn đam mê nghệ thuật. Dù giàu có, Cao Minh vẫn giữ lối sống giản dị, tự nhận mình là “người nông dân đi hát”.

NSƯT Cao Minh từng chia sẻ trên báo Thanh Niên rằng ông không xem ca hát là nghề để kiếm tiền, mà là “con đường đạo” để ông gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước. Điều này lý giải tại sao ông thường xuyên biểu diễn không lấy cát xê, từ những sân khấu lớn trong các dịp lễ kỷ niệm đến những buổi giao lưu nhỏ tại vùng sâu vùng xa.

NSƯT Cao Minh là chủ của 2 khu du lịch sinh thái rộng lớn

“Tôi hát để khán giả nhớ đến những giá trị lịch sử, những bài ca đi cùng năm tháng, chứ không phải để đong đếm thù lao”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên.

NSƯT Cao Minh từng chia sẻ trên VTC News: “Tôi vẫn hát thường xuyên và tự xây một nhà hát để thỏa mãn đam mê âm nhạc. Nhà hát của tôi mở cửa đón khán giả vào mỗi thứ Bảy. Họ thích nghe tôi tự đánh piano và hát”.

Theo ông, nếu nhà hát là nơi để ông nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, thì hai khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai lại được xây dựng để rèn luyện sức khỏe, giữ sự minh mẫn và tinh thần thoải mái, qua đó bảo vệ giọng hát của mình.

Trong vòng 7 năm, ông tự tay xây dựng hai khu du lịch sinh thái từ gạch đá cũ và những vật liệu tái chế. Không dừng lại ở đó, ông còn mua 5 hòn đảo giữa hồ Trị An và một mình tạo dựng cảnh quan cho chúng. Trước khi sở hữu khu du lịch rộng 20 hecta, ông từng mở một phòng trà ngay tại nhà mà không cần vay mượn bất kỳ ai.

Hiện tại, nam NSƯT đang ấp ủ kế hoạch biến khu du lịch sinh thái thành một “khu vườn âm nhạc”, nơi ông mời bạn bè nghệ sĩ đến thực hiện các chương trình âm nhạc chất lượng, đẳng cấp.

“Nhiều người có thể nghĩ tôi tự kiêu và bảo thủ nhưng tính cách ngông này đã gắn bó với Cao Minh từ rất lâu. Tôi không dùng âm nhạc để tìm kiếm danh tiếng, mà chỉ muốn nghệ thuật được phát triển đúng nghĩa”, ông thẳng thắn bày tỏ.

Ở tuổi 64, ông vẫn miệt mài lao động, bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng, vừa quản lý kinh doanh vừa tham gia các dự án nghệ thuật. Vai chú Sáu trong phim không chỉ là một cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của ông, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Dù sở hữu gia tài đồ sộ và thành công rực rỡ, NSƯT Cao Minh vẫn giữ được sự khiêm nhường hiếm có. Ông sống xa hoa trong nghệ thuật nhưng giản dị ngoài đời, dành tình yêu lớn cho gia đình - với người vợ đã nghỉ hưu nay viết sách và cô con gái đang học piano tại Pháp.