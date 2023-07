Sự thật về máy bay chở 92 người mất tích bí ẩn, 35 năm sau 'hạ cánh' với cảnh tượng kinh hoàng

Trong suốt chiều dài lịch sử ngành hàng không, có rất nhiều vụ tai nạn máy bay bí ẩn đã xảy ra. Có những chiếc máy bay phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể tìm thấy, có những chiếc máy bay mãi mãi biến mất không một lời giải.



Tuy nhiên, câu chuyện về chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Santiago Airlines (Chile) này lại kỳ lạ hơn thế khi nó đã biến mất bí ẩn và rồi quay trở lại nguyên vẹn sau 35 năm. Vậy, điều gì đã thực sự xảy ra với chiếc máy bay này?

Máy bay Santiago Airlines gặp sự cố rồi biến mất không giấu vết (Ảnh minh họa)

Hạ cánh sau 35 năm cất cánh?

Toàn bộ sự việc liên quan đến chiếc máy bay bí ẩn này được đăng tải trên Weekly World News vào ngày 14/11/1989 với tựa đề gây sốc "1950s Airliner Lands With 92 Skeletons On Board" (tạm dịch: Chuyến bay từ thập niên 1950 trở về với 92 bộ xương trên khoang) do tác giả Irwin Fisher viết.

Tiêu đề bài báo khiến câu chuyện về chiếc máy bay trở nên nổi tiếng

Theo bài đăng trên Tạp chí Weekly World News vụ việc diễn ra vào năm 1954 khi chuyến bay 513 của hãng hàng không Santiago Airlines cất cánh vào ngày 4/9 từ Aachen, Tây Đức và dự kiến sẽ hạ cánh tại Porto Alegre, Brazil sau 18 giờ. Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã hoàn toàn biến mất trong quá trình bay và không hạ cánh như dự định.

Sau đó, các cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai nhằm cứu vớt những nạn nhân (có thể) còn may mắn sống sót. Tuy nhiên, người ta không hề thấy bất cứ thứ gì liên quan đến máy bay, dù là một mảnh vỡ, tín hiệu cầu cứu hay vật dụng của khách hàng.

Bẵng đi một thời gian, vào ngày 12/10/1989... người ta đã tình cờ tìm thấy xác một máy bay khổng lồ ở thành phố cảng Porto Alegre của Brazil (Nam Mỹ). Sau khi tiếp cận, xác máy bay này được xác nhận chính là chiếc máy bay mất tích từ hơn 3 thập kỷ trước thuộc hãng hàng không Santiago Airlines. Điều bất ngờ là, dù chiếc máy bay này hạ cánh an toàn nhưng tất cả những gì còn lại bên trong khoang máy bay lại chỉ là 92 bộ xương người, bao gồm cả phi công.

Chiếc máy bay trở về "an toàn" với 92 bộ xương trong khoang (Ảnh minh họa)

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của nhiều độc giả. Vô số các giả thuyết đã được đưa ra liên quan đến sự việc bí ẩn này và giả thuyết nổi tiếng nhất vào thời điểm đó là chiếc máy bay đã lạc vào "hố đen thời gian" hay "đường hầm xuyên không- thời gian".

Sự thật là gì?

Vào thời điểm đó, câu chuyện chiếc máy bay mất tích này đã trở nên vô cùng nổi tiếng nhưng sau này, câu chuyện về chuyến bay Santiago Flight 513 đã được xác định chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người.

Do muốn nói đến khái niệm về xuyên thời gian nên có lẽ tác giả đã dựng lên toàn bộ câu chuyện này nhằm mục đích thu hút dư luận, tương tự như trong những bộ phim viễn tưởng. Bên cạnh đó, Tạp chí Weekly World News (Mỹ) cũng không được cho là một tờ báo uy tín mà chỉ là tạp chí chuyên đăng những chuyện lạ lùng, siêu nhiên, huyền bí. Vào năm 2007, sau khi hoạt động được 28 năm, tờ báo này cũng đã chính thức bị đình bản.