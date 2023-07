Máy bay rung lắc dữ dội khiến 'hành khách và tiếp viên bị ném lên tận nóc', nguyên nhân được cho là 'một hiện tượng thời tiết nguy hiểm'

Vào ngày 10/7 vừa qua, thông tin chuyến bay CA1524 từ Thượng Hải đến Bắc Kinh đã gặp phải sự cố rung lắc nghiêm trọng khiến hai người bị thương đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là máy bay đã bay vào vùng nhiễu động không khí. Hiện phía hãng hàng không chưa có thông báo chính thức về sự cố.

Hình Lập Đạt, một người sáng tạo nội dung chuyên về chủ đề khoa học khá có tiếng, cũng là hành khách trên chuyến bay CA1524, chia sẻ: "Tiếp viên và hành khách đã bị ném lên nóc trần máy bay".

Hình Lập Đạt nói với phóng viên của tờ Red Star News rằng sau khi sự cố rung lắc kết thúc, các hành khách đều ngồi tại vị trí của mình. Máy bay cuối cùng đã hạ cánh tại điểm đích Bắc Kinh không quá muộn hơn bao lâu so với thời gian dự kiến. Những hành khách và tiếp viên bị thương tạm thời ở trong cabin, còn những người khác rời sân bay bình thường.

Hình Lập Đạt nhớ lại, có nhiều hành khách trên máy bay hôm đó nhưng không kín ghế. Khi sự việc xảy ra, anh đã thắt dây an toàn và ngồi xem phim nên không bị thương.

Theo đó, Hình Lập Đạt cho biết máy bay bị rung lắc 2 lần, khoảng nửa giờ trước thời gian hạ cánh dự kiến. Anh nhớ lại, lần đầu máy bay rung rắc 1-2 giây, nhiều hành khách rời khỏi chỗ ngồi để đi vệ sinh, tiếp viên thông báo mọi người ngồi lại vị trí và thắt dây an toàn, vài giây sau lại xảy ra đợt rung lắc thứ hai. Anh ấy cảm thấy lần thứ hai diễn ra nghiêm trọng hơn, sự hỗn loạn kéo dài trong vài giây.

Hình Lập Đạt nói với phóng viên rằng khi đợt rung lắc thứ hai xảy ra, một hành khách đang ngồi xổm trên sàn (có thể đang trên đường đi vệ sinh, chưa kịp trở về chỗ ngồi) và được một tiếp viên hàng không đang dùng tay giữ lại, sau đó cả hai người "bị ném lên đụng phải trần máy bay, đập vỡ đèn báo an toàn”.

Hình ảnh đèn báo an toàn bị vỡ trên trần máy bay sau khi đợt rung lắc thứ hai kết thúc. Ảnh: Red Star News

Sau khi trận rung lắc kết thúc, tiếp viên hỏi trên máy bay có ai biết cứu thương không, và một nữ hành khách là y tá đã giúp hai người bị thương cầm máu. Hình Lập Đạt chia sẻ sau sự cố, chỉ có một hành khách và một tiếp viên bị thương, những người còn lại trên máy bay đều bình an vô sự.

"Việc nhắc nhở trong lần rung lắc đầu tiên của các tiếp viên là rất quan trọng để ngăn chặn tình huống tồi tệ hơn", Hình Lập Đạt nói.

Dư luận Trung Quốc bàn tán xôn xao và phân tích rằng khả năng cao là chuyến bay CA1524 đã bay vào vùng nhiễu động không khí nên mới xảy ra sự cố như vậy.

Nhiễu động không khí là hiện tượng không khí chuyển động rối hoặc hỗn loạn trong một khu vực không gian của khí quyển. Mọi tàu bay đều có thể bị tác động khi đi vào các khu vực có nhiễu động không khí, tàu bay trọng lượng nhỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn so với tàu bay trọng lượng lớn. Ảnh hưởng của nhiễu động không khí tới tàu bay có các mức độ rất khác nhau, từ sự rung lắc nhẹ đến sự gia tăng tốc độ thăng, giáng mạnh tàu bay hay xoay, lật nghiêng đột ngột gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách và phi hành đoàn, thậm chí làm mất kiểm soát tàu bay tạm thời. Không chỉ nguy hiểm cho an toàn bay, hiện tượng nhiễu động còn tác động lớn đến hiệu quả khai thác bay do tàu bay phải thay đổi lộ trình bay.