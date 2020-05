Sự thật thông tin Song Hye Kyo yêu đơn phương Jo In Sung - người anh em thân thiết của chồng cũ Song Joong Ki, thậm chí mời đi ăn tối nhưng bị từ chối

Nếu nhắc đến những hội bạn thân đình đám showbiz thì có lẽ người ta không thể nào bỏ qua nhóm bạn thân gồm 9 thành viên đều là những ngôi sao hàng đầu xứ kim chi bao gồm: Bae Sung Woo, Cha Tae Hyun, Jo In Sung, Song Joong Ki, Lee Kwang Soo, Kim Ki Bang, Kim Woo Bin, Im Joo Hwan và Do Kyung Soo (D.O. EXO).



Do lịch trình bận rộn, không phải lúc nào hội bạn thân này cũng có thể tụ tập một cách đầy đủ cả 9 người nhưng khi một trong các thành viên có sự kiện gì nổi bật họ đều cố gắng có mặt để chúc mừng và động viên đối phương.

Không chỉ thế, hội bạn thân này còn thường tổ chức những buổi tụ tập đơn giản như cafe, ăn uống thậm chí là đi du lịch.

Thời điểm đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo diễn ra, Jo In Sung, Lee Kwang Soo, Cha Tae Hyun... và các thành viên khác cũng có mặt để chúc mừng.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ là thời gian gần đây Jo In Sung lại bất ngờ bị gọi tên trong những ồn ào tình ái của Song Hye Kyo mà đặc biệt là chuyện tình 3 năm với Hyun Bin. Nhiều tin đồn xuất hiện ám chỉ rằng Hyun Bin và Song Hye Kyo chia tay nhau là do nữ diễn viên có cảm tình với bạn diễn đóng chung khi ấy là Jo In Sung.

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện trên báo Trung Quốc, cư dân mạng đã "đào" lại những dấu hiệu cho thấy sự "tương tác tình cảm" của Jo In Sung và Song Hye Kyo.

Thời điểm bộ phim "That Winter, the Wind Blows" lên sóng, Jo In Sung từng dành rất nhiều mỹ từ cho Song Hye Kyo. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng Jo In Sung có tình cảm đặc biệt với Song Hye Kyo.

Jo In Sung từng nói rằng, anh cảm thấy hạnh phúc khi được diễn cùng Song Hye Kyo: "Tôi chỉ có thể hoàn thành vai diễn đó nhờ Song Hye Kyo. Có đôi khi bạn không ưa đồng nghiệp của mình hoặc cảm thấy cô ấy có thể làm tốt hơn, nhưng kể từ khi hai chúng tôi biết cách để cùng nhau hợp tác một cách tốt nhất, không ai trong chúng tôi từng cảm thấy điều đó. Tôi không nghĩ là tôi sẽ có thể được góp mặt trong một bộ phim nào mà khiến tôi có cảm giác như vậy lần nữa".

Khi "That Winter, the Wind Blows" giành giải thưởng tại LHP Phim truyền hình Thượng Hải, Jo In Sung lại một lần nữa nói về Song Hye Kyo: "Cô ấy có tất cả: sắc đẹp, sự tập trung cao độ trong công việc, sự rộng lượng và tính chuyên nghiệp. Sự hòa hợp giữa tôi và cô ấy thật dễ dàng trên màn ảnh và tôi thấy rất vui vì điều đó. Tôi đã có khả năng tỏa sáng hơn nhờ vào Song Hye Kyo".

Đỉnh điểm của chuyện này chính là tin đồn Song Hye Kyo yêu đơn phương Jo In Sung, thậm chí từng chủ động mời bạn diễn đi ăn tối nhưng không rõ là vì lý do gì mà nam tài tử lại từ chối.

Trước những thông tin đồn thổi này, Jo In Sung tự dưng "nằm không cũng trúng đạn" trong loạt ồn ào tình ái của Song Hye Kyo.

Trên thực tế, Jo In Sung không hề có chút liên quan nào tới chuyện tình cảm đổ vỡ của Song Hye Kyo và Hyun Bin. Hyun Bin và Song Hye Kyo chia tay vào năm 2011 nhưng mãi tới năm 2013 thì Song Hye Kyo và Jo In Sung mới hợp tác trong "That Winter, the Wind Blows".

Đặc biệt, thời điểm đó phía Jo In Sung cũng khẳng định rằng chưa bao giờ có ý định hẹn hò với Song Hye Kyo: "Công việc vẫn luôn là công việc, Chúng tôi ở cạnh nhau rất thoải mái nhưng chỉ đơn giản là bạn bè".

Về tin đồn Song Hye Kyo mời Jo In Sung đi ăn tối cũng được nữ diễn viên lên tiếng chính thức: "Có người nói rằng, Jo In Sung đã từ chối khi tôi mời anh ấy đi ăn tối… Khi nghe được chuyện này, tôi đã hỏi mọi người: "Đây là tin đồn về tôi sao?". Thật không công bằng chút nào nếu tôi phải mời anh ấy đi ăn. Tôi có thể bật cười khi nghe được những chuyện thất thiệt về mình nhưng đôi khi tôi thực sự cảm thấy bất công. Và tệ hơn nữa là rất nhiều người tin vào những tin đồn đó".

Song Hye Kyo và Jo In Sung đã có một màn hợp tác thành công với "That Winter, the Wind Blows". Việc họ vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau sau hàng loạt nhưng tin đồn cũng đủ chứng tỏ những gì đồn thổi là vô cùng thất thiệt.