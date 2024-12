Mới đây, Anh Tú Atus đã tổ chức buổi fansign với tên gọi Galaxy Day tại TP.HCM. Sự kiện không chỉ có nhân vật chính mà còn có sự xuất hiện của nhiều khách mời khác như dàn “anh trai” của Anh Trai Say Hi như Quang Trung, Phạm Đình Thái Ngân, Hùng Huỳnh hay “nhóm nhạc” của bà xã Diệu Nhi cùng hội chị em Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến.

Đáng chú ý, các “anh trai” Anh Tú Atus, Quang Trung, Phạm Đình Thái Ngân, Hùng Huỳnh còn mang đến bản live acoustic với piano ca khúc 10/10 - một trong những sản phẩm được yêu thích tại Anh Trai Say Hi.

Clip màn trình diễn 10/10 - Anh Tú Atus, Quang Trung, Phạm Đình Thái Ngân, Hùng Huỳnh (Nguồn: Kinglive)

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip được chia sẻ trên MXH, “anh trai” Hùng Huỳnh lại nhận phải ý kiến trái chiều về giọng hát live. Theo đó, khi thể hiện giọng hát thật trên nền nhạc piano, Hùng Huỳnh có phần bị “khớp” khi lộ rõ sự hụt hơi, nhiều nốt bị mờ, chìm hẳn khiến người nghe khó có thể nghe thấy anh chàng hát gì.

Bên cạnh đó, việc thể hiện giọng live bên cạnh những nghệ sĩ đã hoạt động với vai trò ca sĩ như Quang Trung, Anh Tú Atus, Phạm Đình Thái Ngân khiến cho Hùng Huỳnh có phần bị lép vế hơn. Dẫu vậy, sau đó anh chàng đã lấy lại sự tự tin để cùng những người anh em mang đến màn trình diễn trọn vẹn cho khán giả.

Hùng Huỳnh gây tranh cãi trên MXH về giọng hát live

Nhưng sau đó anh lấy lại bình tĩnh để thể hiện ca khúc trọn vẹn hơn

Trước đó, Hùng Huỳnh đã vướng phải những lùm xùm khi MV debut Chẳng Thể Nhắm Mắt được cho là tham khảo MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS). Sau loạt ồn ào, Hùng Huỳnh đã có bài đăng chia sẻ trên trang cá nhân: "Em là Hùng Huỳnh. Em đã đọc hết bình luận mấy ngày nay của mọi người, thật sự không thể ngủ được và muốn nói rất nhiều điều. Em trân trọng và thấu hiểu tất cả những góp ý cho em đều là những điều tốt mà em chắc chắn phải tiếp nhận để cải thiện trong tương lai. Em cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có mọi người ở đó chỉ cho em những gì còn chưa tốt cần cố gắng.

Xin mọi người góp ý thêm cho em, em sẽ lắng nghe tất cả bằng cả trái tim để làm tốt hơn về sau. Em sẽ làm được, em cám ơn mọi người rất nhiều!

Và sau sự việc vừa qua em muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người vì đã vô tình để những thông tin này làm ảnh hưởng đến mọi người.

Em Hùng Huỳnh luôn biết ơn và sẽ luôn cố gắng tiếp thu, học hỏi bằng một tinh thần cầu tiến nhất để hoàn thiện hơn trong tương lai".