Anh Tú Atus chơi Halloween không màng xấu xí



Mới đây, Anh Tú Atus khiến dân tình bất ngờ khi trình làng bộ ảnh nhân dịp Halloween. Không đóng khung bản thân trong vẻ đẹp trai tổng tài, anh thay đổi bản thân từng ngày để lại dấu ấn tích cực với người hâm mộ.

Trong bộ ảnh mới, Anh Tú Atus không hóa thân vào một nhân vật cụ thể mà chọn phong cách ma mị với 5 concept khác nhau. Tại đây anh phá cách với mẫu áo đầy dao găm, đôi cánh đen như Maleficent đến tạo điểm nhấn "khắc chữ" trên lưng. Bên cạnh sự hỗ trợ về phục trang, thần thái từ đôi mắt của nam diễn viên đủ khiến người xem phải thuyết phục.



Đây là lần đầu tiên Anh Tú Atus thử sức với tạo hình gai góc trong một bộ ảnh thời trang. Điều đáng nói là ngay cả khi xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, cố tình làm xấu anh cũng được fan khen ngợi về visual.

Chất nghệ sĩ của Anh Tú Atus thậm chí còn được khắc họa rõ nét hơn khi anh dám thoát ra hình ảnh điển trai, tổng tài thường thấy.

Qua bộ ảnh, Anh Tú Atus muốn gửi đến thông điệp dám bứt phá giới hạn, bước ra khỏi vùng an toàn thì sẽ hái được quả ngọt.

"Ở hành trình "Anh trai say hi" vừa qua đã chứng minh mình phải thử mới biết năng lực của mình đạt đến ngưỡng nào qua mỗi livestage. Tú tự hào và biết ơn vì sự bứt phá của mình đã được mọi người đón nhận" - Anh Tú Atus bày tỏ.

Bộ ảnh thời trang đậm chất "hổ báo" của Anh Tú Atus

Dành sự tập trung tuyệt đối cho "Anh trai say hi" trong thời gian qua, Anh Tú Atus đã thu về quả ngọt. Anh đạt top 10 chung cuộc, tiết mục "Ngáo ngơ" có sự góp mặt của anh cũng giành giải The Best Group Performance - Màn trình diễn Nhóm sáng tạo nhất. Đây có lẽ là thành tích một diễn viên bước ra từ trường sân khấu kịch như Atus chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong 2 đêm concert diễn ra tại TP.HCM vào ngày 28-9 và 19-10 vừa qua, Anh Tú Atus đều trình diễn 7 tiết mục. Trong đó, ở phần thể hiện ca khúc "Ngáo ngơ" trong đêm concert 2, Anh Tú Atus còn chiếm spotlight khi hóa thân thành Spiderman.

Vì đến khi lên sân khấu anh mới cởi bỏ bộ vest đen bên ngoài nên chính các đồng đội trong team "Ngáo ngơ" cũng cảm thấy bất ngờ về nam diễn viên. HIEUTHUHAI, Jsol trêu chọc truyền thông hôm nay lại thuộc về đàn anh "gáy" nữa rồi. Những dự án cá nhân Anh Tú Atus ấp ủ sẽ được tiết lộ từ nay đến cuối năm.