Sự thật gây sốc về bệnh tình của Vương phi Monaco khiến bà "biến mất" đột ngột, thương nhất là 2 con song sinh

Vương phi Charlene đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi chồng bà, Thân vương Albert II thừa nhận rằng vợ ông đã biến mất khỏi hoàng gia để ra nước ngoài hồi phục sức khỏe.

Mặc dù vậy, mới đây trang Page Six đưa tin, bạn bè Vương phi Monaco đã bày tỏ sự lo ngại về việc hoàng gia đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng sức khỏe bà. Vương phi Charlene trở lại công quốc hôm 8/11, sau 6 tháng kẹt ở Nam Phi do nhiễm trùng tai mũi họng nhưng rồi không lâu sau đó bà đã ra nước ngoài, được đưa đến một cơ sở y tế ở châu Âu do "kiệt sức về cả tinh thần và thể lực".

Hình ảnh tiều tụy của Vương phi Monaco so với trước đây từng gây sốc dư luận.

"Thật không công bằng khi bà ấy bị nói gặp vấn đề tinh thần hay cảm xúc. Chúng tôi không hiểu sao Cung điện lại nói giảm sự thật về việc bà ấy suýt chết ở Nam Phi. Những ca mổ khiến bà không thể ăn được đồ cứng suốt sáu tháng và chỉ nuốt được đồ ăn lỏng bằng cách sử dụng ống hút.

Bà ấy bị tụt gần nửa trọng lượng cơ thể, không gặp vấn đề nghiêm trọng gì về sức khỏe tinh thần. Bà kiệt sức vì những ca mổ và không ăn uống được như bình thường", một người quen giấu tên của Vương phi cho hay.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin rằng Vương phi Charlene được cho là bị viêm xoang nghiêm trọng và gặp vấn đề về nhai nuốt từ sau cuộc phẫu thuật. Những bức hình mới gần đây cho thấy Vương phi tiều tụy và sụt cân nghiêm trọng. Sự vắng mặt của Vương phi Charlene trong 10 tháng qua làm dấy lên những báo cáo, cho rằng cuộc hôn nhân của bà gặp trục trặc. Đầu năm nay, Thân vương Albert bị buộc tội có con ngoài giá thú, tuy nhiên ông đã phủ nhận.

Vương phi trong lần hiếm hoi gặp mặt chồng con.

Để dập tắt những suy đoán, Thân vương Albert tuyên bố: "Sức khỏe cô ấy không liên quan đến Covid-19 hay ung thư. Đây cũng không phải chuyện liên quan đến những mối quan hệ cá nhân và nếu các bạn vẫn chưa ngừng tò mò, tôi khẳng định vợ không phẫu thuật thẩm mỹ".

Trong khi đó nhiều người bình luận rằng đáng thương nhất là hai người con song sinh của vợ chồng Vương phi Monaco, Hoàng tử Jacques và Công chúa Gabriella. Vào ngày 24/11, hai đứa trẻ đã cùng cha tham dự lễ trồng cây để đánh dấu 100 năm thành lập Soroptimist International, một tổ chức phụ nữ thúc đẩy hòa bình và hoạt động để cải thiện cuộc sống của phụ nữ, bé gái trên khắp thế giới.

Hoàng tử Jacques trông chữa chạc, đã quàng tay đặt lên vai em gái đầy thân thiết và để ý cô bé từng chút một. Thiếu vắng hơi ấm của mẹ, hai đứa trẻ trở nên thân thiết hơn và là chỗ dựa của nhau. Sau khi cùng bố dự kỷ niệm Ngày Quốc khánh Monaco hôm 19/11, hai em bé được nhìn thấy giơ tấm bảng có dòng chữ: "Chúng con nhớ mẹ".

Cặp song sinh nương tựa vào nhau.

Hai đứa trẻ bày tỏ nỗi nhớ mẹ.

Theo Thân vương Albert, hai con hiểu hoàn cảnh hiện tại, hiểu rằng mẹ chúng đang rất mệt, không thể ở bên cạnh chăm lo cho gia đình và chúng biết sẽ sớm được đến thăm Vương phi.

Nguồn: Page Six, Daily Mail