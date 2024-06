Sự nghiệp rực rỡ của Billkin - nam chính phim “Gia tài của ngoại”

Putthipong Assaratanakul - hay còn được biết đến rộng rãi với biệt danh Billkin - là một trong những sao nam trẻ đình đám nhất showbiz Thái Lan tại thời điểm hiện tại, với độ nổi tiếng bùng nổ không chỉ ở quê nhà mà còn tại nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. Vai nam chính trong “Gia tài của ngoại” đánh dấu sự lột xác về mặt hình tượng của Billkin khi bước ra khỏi dòng phim “boylove” lãng mạn từng làm nên tên tuổi của anh để chinh phục những cột mốc lớn tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất.

Vào vai M, Billkin mang đến hình tượng một cậu cháu trai với vẻ ngoài có phần lầm lì. Cậu có thể rất tình cảm với mẹ, nhưng lại hơi xa cách với những người khác trong gia đình, và rồi sau đó là cố gắng làm thân, hàn gắn với bà. Những diễn biến về mặt cảm xúc của M được Billkin thể hiện tinh tế trong phim, đem đến màn ảnh một cậu cháu trai khiến khán giả có thể phần nào thấy mình trong đó, và rồi bật khóc cùng cậu ở phân cảnh bùng nổ cảm xúc cuối phim.

Billkin trong "Gia tài của ngoại" - bộ phim đang lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.

Billkin sinh ra ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 8/10/1999. Anh là con út trong gia đình có ba anh chị em. Ban đầu, cha của Billkin đã chuẩn bị biệt danh "Eeyore" cho Billkin, nhưng sau đó đổi thành Bill. Cho đến một ngày, chị gái gọi anh là "Billkin", và cái tên đó đã được sử dụng kể từ đó đến giờ.

Billkin từng tốt nghiệp chuyên ngành tiếp thị khoa Thương mại và Kế toán tại Đại học Thammasat trước khi chuyển hướng trở thành ca sĩ, diễn viên.

Billkin bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên thuộc Nadao Bangkok Entertainment. Năm 2017, Billkin có vai diễn đầu tiên trong bộ phim kinh dị “Please... Siang Riak Winyan”. Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng diễn xuất của Billkin được chú ý. Đến năm 2019, Billkin tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất Thái Lan “My Ambulance”, bộ phim đã thay đổi cuộc đời và sự nghiệp của Billkin. Anh được chú ý nhiều nhất với vai diễn bác sĩ Tao. Trong phim, Billkin cũng bắt đầu sự nghiệp ca sĩ bằng việc hát OST. Sau “My Ambulance”, Billkin có được một lượng người hâm mộ lớn, vươn lên hàng ngũ ngôi sao ở Thái Lan.

Billkin và PP Krit là cặp đôi chính của bộ phim đam mỹ nổi tiếng năm 2020 "I Told Sunset About You".

“I Told Sunset About You” là một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Billkin. Bộ phim truyền hình dành cho lứa tuổi mới lớn được công chiếu vào năm 2020 với Billkin đóng vai Teh. Nam diễn viên được khen ngợi vì diễn xuất có chiều sâu. Vai diễn The đã giúp anh trở thành một diễn viên trẻ hàng đầu ở Thái Lan.

Billkin cũng là một nghệ sĩ có khả năng ca hát. Vào năm 2019, Billkin đã phát hành đĩa đơn "Hug in Mind" và đã nhận được phản hồi tốt của giới phê bình. Giọng hát của Billkin cực kỳ mượt mà và anh được đánh giá là một trong số ca sĩ tài năng ở Thái Lan. Billkin tiếp tục phát hành một số đĩa đơn khác như “Koo Gun” và “You Are My Everything”. Billkin khám phá các chủ đề về tình yêu và các mối quan hệ ngay trong âm nhạc của mình, đó là những nội dung dễ nghe đối với nhiều người.

Billkin Putthipong đã nhận được nhiều giải thưởng và đề cử cho những đóng góp của mình cho cả diễn xuất và âm nhạc. Năm 2020, anh giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kỹ thuật số Thái Lan cho vai diễn trong “I Told Sunset About You”, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim truyền hình dài tập trực tuyến tại Lễ trao giải Nataraja lần thứ 12, Ngôi sao nam mới nổi tại Lễ trao giải Kazz lần thứ 15. Ngoài ra, âm nhạc của anh đã mang về cho anh nhiều giải thưởng, bao gồm cả giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng âm nhạc Joox Thái Lan…

Billkin Putthipong không chỉ được biết đến nhờ tài năng diễn xuất, ca hát mà còn nhờ gu thời trang đặc biệt. Phong cách của anh là sự pha trộn giữa cổ điển và đương đại, thường tạo ra xu hướng và truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Cho dù đang tham dự một sự kiện thảm đỏ hay chia sẻ vẻ ngoài giản dị trên mạng xã hội, những lựa chọn thời trang của Billkin luôn được chú ý. Anh đã hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang khác nhau và xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang, củng cố vị thế của mình như một biểu tượng phong cách. Khả năng thử nghiệm những diện mạo khác nhau trong khi vẫn duy trì bản sắc độc đáo của Billkin càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của nam nghệ sĩ.

Mới đây, Billkin vừa vinh dự trở thành đại sứ thứ 3 của Gucci tại thị trường Thái Lan bên cạnh Mai Davika và Gulf Kanawut. Anh chia sẻ niềm vui của mình trên Instagram: "Được mời làm Đại sứ thương hiệu của Gucci là niềm vinh dự lớn nhất của tôi. Thương hiệu này đã trao tặng cho tôi những gì vượt quá cả những giấc mơ khó tin nhất đời tôi. Kể từ khi còn là một cậu trai trẻ, Gucci đã là một phần cuộc đời tôi. Việc được hợp tác với nhãn hàng đã là một sự tôn vinh nghề nghiệp của tôi và việc được xướng tên là Đại sứ thương hiệu thực sự là đỉnh cao trong cuộc đời".

Billkin Putthipong còn được biết đến với những nỗ lực từ thiện. Anh tích cực tham gia các sự kiện từ thiện và hỗ trợ nhiều mục đích khác nhau, sử dụng nền tảng của mình để tạo ra tác động tích cực. Từ các sáng kiến môi trường đến các chương trình giáo dục, sự tham gia của Billkin vào dịch vụ cộng đồng phản ánh cam kết cống hiến của anh ấy. Công việc từ thiện của anh không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn là tấm gương tích cực cho người hâm mộ, khuyến khích họ đóng góp cho xã hội.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của một nghệ sĩ. Billkin Putthipong hiểu rõ điều này và duy trì sự hiện diện sôi động trên các nền tảng như Instagram, Twitter và YouTube. Anh sử dụng những nền tảng này để chia sẻ thông tin cập nhật về các dự án của mình, những cái nhìn thoáng qua về hậu trường và những khoảnh khắc cá nhân. Tính minh bạch và khả năng tiếp cận này khiến người hâm mộ cảm thấy được kết nối với anh ấy ở mức độ sâu sắc hơn. Hơn nữa, nội dung hấp dẫn và các bài đăng tương tác của anh giúp những người theo dõi anh được giải trí và cập nhật thông tin, đồng thời củng cố mối quan hệ của anh với khán giả.