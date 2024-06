Chỉ các đây vài tháng, Wonderland còn là một dự án mà khán giả không biết nó có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là thông tin đồn thổi do cư dân mạng tự nghĩ ra. Bởi lẽ dự án này quy tụ dàn diễn viên trong mơ mà không ai nghĩ có đạo diễn nào có thể thuyết phục được họ cùng gật đầu xuất hiện chung trong một tác phẩm. Chưa kể những thông tin đầu tiên về Wonderland còn xuất hiện từ năm 2020 và sau đó là không có thêm bất cứ thông tin nào nữa khiến khán giả càng không dám tin vào sự tồn tại của bộ phim này.

Poster phim Wonderland

Thực chất, Wonderland bắt đầu sản xuất từ năm 2020, trước cả khi nam chính Park Bo Gum nhập ngũ thế nhưng vì ảnh hưởng của Covid-19, dự án này đã không thể phát hành và bị trì hoãn đến tận bây giờ. Mới đây nhất tại Hàn Quốc, Wonderland đã có suất chiếu đầu tiên ở buổi họp báo ra mắt phim và ngay lập tức trở thành chủ đề hot. Dù kịch bản không được đánh giá quá cao, thậm chí còn gây tranh cãi nhưng diễn xuất, tạo hình và chemistry của các diễn viên lại nhận điểm tuyệt đối từ người xem.

Wonderland với câu chuyện chia thành 3 nhánh nhân vật, tất cả họ có sự liên quan khi cùng sống chung với một ứng dụng có tên Wonderland, nơi họ nhờ AI để kết nối với những người đã khuất hoặc đang hôn mê. Sau suất chiếu họp báo, tuyến nhân vật của Suzy và Park Bo Gum được quan tâm hơn cả. Trong phim, nhân vật của Suzy là Jeong In, cô gái trẻ trải qua những đau đớn, mất mát khi người yêu của mình - Tae Ju (Park Bo Gum) hôn mê suốt một thời gian dài. Cô đã tìm tới ứng dụng Wonderland để gặp gỡ Tae Ju phiên bản AI. Thông qua màn hình máy tính, một Tae Ju hoàn hảo hiện ra, luôn yêu thương và chăm sóc cô. Cho đến một ngày, Tae Ju ngoài đời đã thực sự tỉnh lại. Sau một thời gian gắn bó với Tae Ju phiên bản AI, Jeong In gặp khó khăn khi đối diện với người mình yêu bằng xương bằng thịt. Một Tae Ju không hề hoàn hảo như trên màn hình điện thoại đã khến cô không ít lần bực bội, chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Đây là lần đầu tiên Suzy và Park Bo Gum hợp tác với nhau trong cùng một dự án còn vào vai một cặp tình nhân sống chết có nhau. Dù tình huống của hai nhân vật không quá thú vị nhưng hai diễn viên lại thành công lấp đầy những lỗ hổng kịch bản bằng diễn xuất tuyệt vời của mình. Park Bo Gum thành công thể hiện hai hình tượng: Tae Ju AI vô cùng hoàn hảo và Tae Ju đời thật có phần rụt rè khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ quá dài. Trong khi đó Suzy đưa khán giả đến rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, thể hiện tinh tế những chuyển biến của nhân vật khi chứng kiến người mình yêu trở lại. Đặc biệt, khán giả vô cùng ấn tượng với những phân cảnh Suzy thể hiện sự đau đớn, dằn vặt. Biểu cảm tinh tế cộng thêm nhan sắc đẹp đến nao lòng dù không hề son phấn cầu kỳ khiến khán giả muốn được che chở cho cô ngay lập tức.

Những cảnh cảm xúc được Suzy thể hiện rất tốt

Nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ sau suất chiếu ở buổi họp báo, bộ phim Wonderland hiện đã leo thẳng top 1 phòng vé Hàn dù phim chưa chiếu và chỉ mở bán vé sớm. Doanh thu của nó xuất sắc vượt mặt bom tấn Furiosa. Đặc biệt Wonderland còn bỏ xa The Plot của "thánh sống" Kang Dong Won dù The Plot vốn dĩ được rất nhiều khán giả mong chờ do sở hữu dàn cast bảo chứng doanh thu. Hiện Wonderland cũng được kỳ vọng sẽ là bom tấn thành công khởi động màn ảnh Hàn nửa cuối năm 2024.

Wonderland đứng top 1 doanh thu phòng vé Hàn dù mới mở bán vé sớm

Nguồn: Naver