Ngày 31/5, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Jennifer Lopez hủy chuyến lưu diễn mùa hè vòng quanh Bắc Mỹ This Is Me… Live. Đại diện Live Nation, đơn vị quảng bá cho chuyến lưu diễn, đưa ra lý do là nữ ca sĩ sinh năm 1969 cần thời gian để nghỉ ngơi bên các con, gia đình và bạn bè thân thiết. Công ty cũng cam kết hoàn tiền vé cho người hâm mộ.

Không lâu sau thông báo, nữ ca sĩ gửi cho người hâm mộ một thông điệp trên bản tin On The JLo.

“Tôi đau lòng và vỡ vụn vì đã làm các bạn thất vọng. Xin hãy hiểu rằng tôi sẽ không làm điều này nếu tôi không cảm thấy nó thực sự cần thiết. Tôi hứa bù đắp cho các bạn và chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn lần sau nhé”.

Poster giới thiệu tour diễn của J.Lo.

Nếu không bị hủy, chuyến lưu diễn dự kiến bắt đầu vào ngày 26/6 ở Orlando, Florida (Mỹ) và kết thúc tại Houston (Texas, Mỹ) vào ngày 31/8. Tuy nhiên, công chúng gần như ai cũng hiểu nguyên nhân chính của việc tour diễn lần này bị hủy nằm ở việc tình trạng bán vé ế ẩm, không thể sold-out bất kì một đêm nào của J.Lo! Cá biệt ở một số nơi theo báo cáo thì giá vé nhiều hạng ghế đã được giảm xuống còn 10 USD (khoảng 254 nghìn đồng) nhưng vẫn không đủ vực dậy lượng vé bán vé.

J.Lo trượt dài trong sự nghiệp: album cực flop, tour diễn ế ẩm

Tour diễn lần này của Jennifer Lopez ban đầu được đặt tên là This Is Me... Now: The Tour, theo tên album mới nhất của cô, phát hành vào đầu năm. Tuy nhiên, album trở thành một cú trượt dài đến khó tin khi chỉ debut ở vị trí #38 trên Billboard 200 với 14 nghìn bản bán ra, trở thành album có doanh thu tệ nhất trong sự nghiệp của "tượng đài" nhạc latinh. Album đã "flop", thế nên đặt tên chuyến lưu diễn là This Is Me... Now cũng khiến doanh thu èo uột theo. Hậu quả là 7 đêm diễn đã phải hủy bỏ do lượng vé bán ra quá thấp.

Vào tháng 4, Jennifer đổi tên chuyến lưu diễn thành This Is Me... Live: The Greatest Hits, đồng nghĩa với việc cô xác nhận sẽ không chỉ hát các ca khúc trong album "flop" đến đáng quên mà sẽ trải dài tất cả các bản hit lớn nhất trong sự nghiệp. Doanh thu của tour cũng dần khả quan hơn tuy nhiên vẫn không tránh khỏi kết cục hủy bỏ vì ế ẩm. Trong đó nặng nề nhất là thành phố Denver, nơi chỉ mới bán được hơn 50% số vé. Được biết trước khi phải hủy bỏ tour diễn, J.Lo cũng chỉ mới bán được tổng cộng 70% số vé cho tất cả các đêm.