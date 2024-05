Jennifer Lopez đáp trả tin ly hôn Ben Affleck

Jennifer Lopez khoe thân táo bạo trên thảm đỏ ra mắt phim. Ảnh: Getty Images.

Ngày 21/5, Jennifer Lopez khiến buổi ra mắt phim Atlas ở Mexico náo loạn khi xuất hiện trong trang phục táo bạo, khoe gần hết cơ thể nóng bỏng ở tuổi 55.

Cô tiến vào địa điểm tổ chức sự kiện từ trên thang cuốn. Ngay lập tức, báo giới và những người có mặt tại đó đổ dồn sự chú ý vào nữ ca sĩ sinh năm 1969. Cô mặc chiếc áo khoác dài bèo nhún, xếp tầng màu trắng xuyên thấu của thương hiệu Chloé. Theo Page Six , áo làm bằng chất liệu lụa nhưng thiết kế theo phong cách mousseline (vải xô hoặc vải màn).

Để bù đắp cho vẻ ngoài thiếu vải, ca sĩ Can't Get Enough không tiếc sử dụng trang sức đắt giá, gồm bông tai kim cương Anabela Chan có giá 2.786 USD, vòng tay vàng cổ điển của Joseph Saidian and Sons, nhẫn cocktail kim cương và nhẫn cưới. Jennifer còn mang giày cao gót màu da của Elie Saab.

Đây là buổi ra mắt phim Atlas thứ hai của Jennifer Lopez và tất cả đều vắng bóng Ben Affleck . Giữa lúc tin đồn sắp sửa chia tay vẫn chưa dứt, việc đeo nhẫn cưới được cho là cách ngôi sao Wedding Planner gián tiếp phủ nhận gặp trục trặc hôn nhân.

Jennifer xinh đẹp và nóng bỏng ở tuổi 55. Ảnh: Getty Images/SplashNews.com.

Tuy nhiên, động thái đó không đủ sức chống đỡ cho phản ứng sau đó của Jennifer. Trong cuộc họp báo phim vào ngày 22/5, khi một nam phóng viên hỏi thẳng về tình trạng giữa cô và người chồng kém 3 tuổi, nữ ca sĩ có biểu cảm căng thẳng và chỉ cười trừ. Jennifer sau đó đưa ra câu trả lời không đúng trọng tâm: “Bạn biết rõ hơn thế”. Việc Jennifer Lopez không phủ nhận tin đồn khiến nhiều người tin tưởng cô thực sự đang trong giai đoạn hôn nhân khó khăn.



Dẫu vậy, cách xử lý của cô nhận được sự tán đồng từ khán giả khi không mang chuyện đời tư vào công việc. Những người ở đó đã vỗ tay cổ vũ ngôi sao ca nhạc. Trong khi đó, bạn diễn Lưu Tư Mộ nhắc nhở báo chí không đặt các câu hỏi tương tự.

Atlas là bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng Mỹ do Brad Peyton đạo diễn, Leo Sardarian và Aron Eli Coleite viết kịch bản. Nội dung kể về Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), một nhà phân tích dữ liệu xuất sắc nhưng có thái độ khinh thường và không tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo, tham gia vào nhiệm vụ bắt giữ một người máy nổi loạn. Khi kế hoạch phát triển theo chiều hướng xấu, hy vọng duy nhất của cô để cứu tương lai nhân loại khỏi AI là tin tưởng vào nó. Phim dự kiến phát hành vào ngày 24/5.