Stent tương thích sinh học thế hệ mới giảm biến chứng tim mạch

Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch trong đó mạch vành được ghi nhận là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam với khoảng 200.000 ca tử vong hàng năm. "Phương pháp điều trị phổ biến hiện nay là đặt stent phủ thuốc vào mạch vành để tái thông mạch máu, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, stent phủ thuốc thế hệ mới nhất vẫn còn những tỉ lệ biến chứng nhất định, do mạch máu bị mất đi khả năng sinh lý tự nhiên của nó. Chính vì vậy, loại stent tương thích sinh học đã được nghiên cứu trong nhiều năm qua nhằm để giải quyết vấn đề này." - TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp TP.HCM, chia sẻ.

Tại Hội nghị Tim mạch Châu Âu EuroPCR 2025 vừa diễn ra tại Paris, nhóm nghiên cứu công nghệ y tế đến từ Hoa Kỳ, đã công bố nghiên cứu lâm sàng theo dõi sau 3 năm của stent tương thích sinh học thế hệ mới DynamX Bioadaptor. Thông tin được công bố trong bối cảnh Elixir Medical vừa được Fast Company - tạp chí uy tín hàng đầu tại Mỹ trong lĩnh vực công nghệ, thiết kế, AI và đổi mới sáng tạo - vinh danh là một trong 10 công ty thiết bị y tế đột phá nhất thế giới trong năm 2025.

GS. Shigeru Saito nhấn mạnh DynamX là bước tiến khác biệt trong điều trị bệnh mạch vành

Tại hội nghị ở Paris, Giáo sư Shigeru Saito, Giám đốc Bộ phận Tim mạch và Phòng thí nghiệm động mạch tại Bệnh viện đa khoa Shonan Kamakura, Nhật Bản, đã trình bày kết quả từ thử nghiệm BIOADAPTOR RCT, thực hiện trên 445 bệnh nhân tại 34 trung tâm ở Nhật Bản, Châu Âu và New Zealand cho thấy DynamX Bioadaptor vượt trội hơn hẳn so với stent phủ thuốc truyền thống (DES). Sau ba năm, nghiên cứu BIOADAPTOR RCT ghi nhận tỷ lệ thất bại tổn thương mục tiêu (TLF) ở nhóm bệnh nhân sử dụng DynamX Bioadaptor chỉ ở mức 2,7%, thấp hơn đáng kể so với 7,2% ở nhóm sử dụng stent phủ thuốc (DES). Chênh lệch này tương ứng với mức giảm 63% và cho thấy hiệu quả điều trị được duy trì ổn định của stent tương thích sinh học DynamX Bioadaptor trong dài hạn.

"Sự khác biệt rõ rệt không chỉ thể hiện ở con số tổng thể, mà còn ở từng chỉ số thành phần của TLF. Cụ thể, tỷ lệ tử vong do tim mạch ở nhóm dùng DynamX giảm tới 84% so với nhóm DES (0,5% so với 3,2%). Tỷ lệ nhồi máu cơ tim tại mạch máu mục tiêu cũng giảm một nửa (0,9% so với 1,8%), trong khi tỷ lệ can thiệp lại do thiếu máu cục bộ là 1,4%, so với 2,7% ở nhóm stent phủ thuốc" - Giáo sư Saito cho biết.

‎Stent tương thích sinh học DynamX Bioadaptor cho thấy sự cải thiện rõ rệt ở cả ba tiêu chí TLF, tử vong tim mạch và tái can thiệp so với stent phủ thuốc (DES).

PGS.TS.BS Huỳnh Văn Thưởng - Nguyên PGĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, giải thích về cơ chế hoạt động đặc biệt của loại stent này: "Stent tương thích sinh học có các các khớp nối đặc biệt tự tách ra sau sáu tháng, trả lại sự vận động cho thành mạch. Với tính năng trên, DynamX Bioadaptor có khả năng hỗ trợ khôi phục chức năng sinh lý của mạch máu, đẩy lùi mảng bám xơ vữa và giảm đáng kể nguy cơ biến chứng lâu dài. Đây là bước tiến mang tính cách mạng trong điều trị bệnh mạch vành, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân với kết quả điều trị ổn định và lâu dài hơn".

Cấu trúc đặc biệt với các khớp nối tự tách giúp stent tương thích sinh học thế hệ mới DynamX Bioadaptor "giải phóng" mạch máu sau can thiệp.

BS.CKII Lý Ích Trung - Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận xét: "Kết quả nghiên cứu năm thứ ba của DynamX Bioadaptor chứng minh công nghệ này giảm 63% nguy cơ thất bại tại vị trí tổn thương sau 3 năm, so với stent phủ thuốc (DES). Cơ chế điều hợp sinh học độc đáo của DynamX cũng đặc biệt phù hợp với bệnh nhân trẻ - những người cần giải pháp điều trị linh hoạt, ít biến chứng và có hiệu quả lâu dài, từ đó giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống".

Tại Việt Nam, công nghệ stent tương thích sinh học DynamX Bioadaptor đang được áp dụng tại nhiều bệnh viện trên cả nước, bao gồm các cơ sở tuyến trung ương như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Viện Tim TP.HCM, cũng như nhiều bệnh viện đa khoa lớn tại địa phương như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Trà Vinh, và Bệnh viện Trung ương Cần Thơ.

Dược sĩ Nguyễn Quốc Bảo, trưởng đại diện của Elixir Medical Việt Nam, cho biết: "Tính đến nay, đã có khoảng 40 bệnh viện trên toàn quốc ứng dụng công nghệ DynamX trong điều trị bệnh mạch vành. Điểm đáng chú ý, mặc dù đây là thiết bị hoàn toàn khác biệt so với với stent phủ thuốc và đã được FDA chứng nhận công nghệ đột phá trong năm 2024, giá đấu thầu thiết bị này ở Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác, mang đến giải pháp hợp lý, dễ tiếp cận cho bệnh nhân. Thêm vào đó, DynamX Bioadaptor đã được Bộ Y tế phê duyệt và bảo hiểm y tế thanh toán."

Thông tin thêm:

Elixir Medical là công ty công nghệ y tế có trụ sở tại Milpitas, California, Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu và phát triển các thiết bị y tế tiên tiến trong lĩnh vực điều trị bệnh lý tim mạch và mạch ngoại biên. Công ty tập trung vào các giải pháp có thể phục hồi chức năng sinh lý thay vì chỉ can thiệp cơ học, từ đó tạo ra hiệu quả lâu dài và an toàn hơn cho người bệnh.