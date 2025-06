Cuối tuần qua, Live Stage 1 của Em Xinh Say Hi chính thức lên sóng. 6 bài thi của 30 Em Xinh gây sốt MXH, mỗi tiết mục một vẻ khiến người hâm mộ khó chọn đâu là tiết mục xuất sắc nhất. 2 stage được yêu thích nhất là Cầm Kỳ Thi Họa (đội Bích Phương) và RUN (đội Châu Bùi).

RUN - Em Xinh Say Hi Live Stage 1

Đội Châu Bùi biểu diễn ca khúc RUN. Cả đội làm mới demo thành bản phối sôi động hướng hip-hop oldschool. 5 thành viên tự tin thể hiện khả năng rap, vũ đạo là điểm nhấn. Sân khấu cũng được bố trí hoành tráng theo phong cách bụi bặm, đường phố. Nhóm Châu Bùi tỏa sáng hết mức cùng concept mạnh mẽ, năng động, girlcrush. Sân khấu quay oneshot, mỗi một thành viên thực hiện trọn vẹn phân đoạn của mình, kết hợp chặt chẽ dưới 1 đội hình.

Châu Bùi lead team toàn Gen Z, có nền tảng vũ đạo tốt như Lyhan, Ánh Sáng Aza, Yeolan và 52Hz

Châu Bùi lead team toàn Gen Z, có nền tảng vũ đạo tốt như Lyhan, Ánh Sáng Aza, Yeolan và 52Hz. Do đó, nhảy chính là điểm nổi bật nhất của đội Châu Bùi. Các cô gái nhảy đồng đều, động tác dứt khoát đẹp mắt. Thời lượng được chia đều để ai cũng có đất diễn, thể hiện kỹ năng. Phần vũ đạo được biên bởi dancer Lan Nhi - biên đạo nổi tiếng nhưng cũng dính không ít lùm xùm đạo nhái.

Từ động tác trườn bò của Ánh Sáng Aza

... cho đến cách sắp xếp 3 vũ công cũng trùng với đội hình BLACKPINK trong Boombayah

Đoạn nhảy solo phô diễn kỹ thuật của Lyhan

... bị cho là giống với nhiệm vụ Kpop của BEBE biên đạo trong Street Woman Fighter bản Hàn mùa 2

Đoạn dancebreak cuối của đội Châu Bùi, 5 thành viên nằm đè lên nhau, chuyển động lên xuống

... bị so với bài thi Kpop của Royal Family tại World of Street Woman Fighter

Và RUN cũng không ngoại lệ. Sau khi lên sóng, cư dân mạng nhanh chóng ‘bóc” tài liệu mà biên đạo Lan Nhi đã tham khảo để biên bài nhảy cho nhóm Châu Bùi. Không khó để nhận ra phân đoạn “chà sàn” ấn tượng của Ánh Sáng Aza gợi nhớ vũ đạo iconic của BLACKPINK trong MV debut tỷ view Boombayah. Từ động tác trườn bò của Ánh Sáng Aza giống Rosé cho đến cách sắp xếp 3 vũ công cũng trùng với đội hình BLACKPINK trong Boombayah.

Chưa hết, đoạn nhảy solo phô diễn kỹ thuật của Lyhan bị cho là giống với nhiệm vụ Kpop của BEBE biên đạo trong Street Woman Fighter bản Hàn mùa 2. Đoạn dancebreak cuối của đội Châu Bùi, 5 thành viên nằm đè lên nhau, chuyển động lên xuống bị so với bài thi Kpop của Royal Family tại World of Street Woman Fighter.

Tranh cãi trái chiều về vũ đạo stage RUN:

Tranh cãi đạo nhái này hoàn toàn “đổ ập” lên biên đạo Lan Nhi. Người hâm mộ phàn nàn cách biên bài của Lan Nhi vì học hỏi và tham khảo những động tác nổi bật, là sáng tạo riêng biệt của Kpop khiến cho các Em Xinh bị vạ lây. Cư dân mạng cũng lưu ý rằng, vũ đạo trùng nhau là điều dễ hiểu, nhưng thường là ở các động tác tay - chân phổ biến. Ở trường hợp stage RUN, Lan Nhi không chỉ “xào nấu” động tác cho Em Xinh mà còn sao chép cả bố trí, dàn dựng đội hình, khiến 2 phiên bản khó mà nói là có điểm khác biệt.

Biên đạo Lan Nhi đã nhiều lần vướng nghi vấn sao chép vũ đạo

Trước đó, biên đạo Lan Nhi đã nhiều lần vướng nghi vấn sao chép vũ đạo. Điển hình là sân khấu DOC của Pháp Kiều với phần nhảy bị cho là giống Pink Venom (BLACKPINK), hay Đôi Mi Em Đang U Sầu của Đông Nhi bị soi copy đến 95% từ Toxic của nhóm ALiEN. Tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1, nhiều màn trình diễn do Lan Nhi biên đạo cũng bị netizen chỉ ra vay mượn động tác từ EXO, SEVENTEEN, The Boyz,... Sân khấu Don’t Care của Anh Trai Say Hi Live Stage 1 do Lan Nhi biên đạo tiếp tục vướng nghi vấn đạo vũ đạo Love Shot (EXO). Trước những ồn ào này, Lan Nhi không trực tiếp phản hồi. Dần dà, tên tuổi biên đạo Lan Nhi bị cư dân mạng phản ứng tiêu cực, thậm chí chế giễu là biên “đạo”.