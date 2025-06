Chương trình thực tế đang được đông đảo khán giả quan tâm nhất hiện nay phải gọi tên Em xinh say hi. Là nữ fashionista nổi tiếng hiện nay, sự xuất hiện của Châu Bùi nhận về không ít sự quan tâm của công chúng. Chỉ sau vài tập phát sóng, bạn gái nam rapper Binz cũng là cái tên được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội vì hàng loạt meme hài hước, tính cách vui vẻ hòa đồng.

Mới đây, Châu Bùi đã đăng tải đoạn clip dài hơn 16 phút chia sẻ về hành trình dài nỗ lực tập hát từ năm 2019. Cô cho biết đã từng bật khóc vì gặp khó khăn trong quá trình tập luyện. Châu Bùi chia sẻ: "Vèo 1 cái, từ 2019 đến giờ đã gần 6 năm trôi qua, Châu của 2019 chẳng thể biết, nếu cứ tiếp tục cố gắng thì Châu của 2025 sẽ tiến bộ thế nào? Giờ nhìn lại những thước phim này... sự kiên trì thật sự là một điều đáng được tự hào, nhỉ?

May mắn vì ở hành trình đó, Châu luôn có những người thầy, người cô đã nghiêm khắc, kiên nhẫn và đặt niềm tin. Những lúc phải bật khóc vì sự khắc nghiệt của quá trình rèn luyện, nhưng đồng thời, niềm vui của những âm thanh mang lại, khổ luyện lại thành quá trình vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn vì mọi người vẫn ở đây, đã đi cùng chặng đường thật xa này của Bảo Châu. Ôm nhau một cái thật chặt rồi bước tiếp nha…".

Châu Bùi đăng tải đoạn clip kéo dài hơn 16 phút về hành trình học hát của bản thân

Người đẹp sinh năm 1997 cho biết đã trải qua không ít khó khăn trong quãng thời gian 6 năm học hát vừa qua

Những khoảnh khắc khổ luyện lần đầu được Châu Bùi chia sẻ trên mạng xã hội

Có thời điểm, cô đã gửi những đoạn ghi âm cho những người xung quanh và nhận về ánh mắt nghi ngờ. Dù vậy, Châu Bùi vẫn nỗ lực cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. "Trải qua rất nhiều nước mắt. Có những lúc mình muốn hát, gửi các đoạn cho người xung quanh. Ai cũng cho mình ánh mắt nghi ngờ. Mọi người đôi khi chỉ là an ủi mình, cho cảm giác là cố lên nhưng qua ánh mắt có thể biết được mọi người nghĩ gì. Mình về mình khóc, khóc quá trời và hét lên với người yêu, mọi người là: 'Không ai tin em hết'. Và sau những giọt nước mắt là lần đứng lên của mình", cô chia sẻ.

Châu Bùi còn khẳng định âm nhạc là niềm đam mê từ lâu của cô. Người đẹp hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả trong hành trình sắp tới: "Mong rằng mình sẽ làm thật tốt trong hành trình âm nhạc sắp tới. Và cũng không mong gì hơn sẽ kết nối được nhiều hơn với mọi người. Mình được kết nối với nhiều người, học từ những người giỏi. Mọi người hãy đón chờ phiên bản Châu Bùi trong âm nhạc nha".

Châu Bùi từng nhận về những ánh mắt ngờ vực, nghi ngờ từ những người xung quanh khi lựa chọn theo đuổi ca hát

Châu Bùi khẳng định âm nhạc không phải là một phép thử mà là niềm đam mê từ lâu của cô

Tối 7/6, Em xinh say hi mùa 1 chính tức lên sóng tập 2. 30 Em xinh chia thành 6 nhóm 5 thành viên, tự sáng tác, sản xuất nhạc, tập vũ đạo và dàn dựng sân khấu dựa trên 6 demo có sẵn mà chương trình đưa ra.

Trong Live stage 1, nhóm Mặt trăng ôm mặt trời gồm 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan do Châu Bùi làm nhóm trưởng đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Người đẹp 9x gây bất ngờ khi hát, rap và nhảy vô cùng chuyên nghiệp. Đây cũng là màn trình diễn được yêu thích nhất trong Live stage 1 Em xinh say hi.

Nhóm Mặt trăng ôm mặt trời biểu diễn ca khúc Run tại live stage 1 Em xinh say hi

Châu Bùi là gương mặt gây chú ý với khán giả tại chương trình Em xinh say hi

Phần thể hiện của cô trong tập 2 nhận được sự đánh giá cao từ khán giả

Châu Bùi được biết tới khi tham gia The Face Vietnam 2017. Cô còn từng tham gia diễn một vai nhỏ trong phim Em chưa 18, Chị mười ba. Hiện tại, Châu Bùi đang là fashionista nổi tiếng, được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô góp mặt trong hàng loạt campaign và ngồi hàng ghế đầu của những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới.