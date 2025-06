Trong danh sách được Rolling Stone công bố tuần qua, Jennie là nghệ sĩ Kpop duy nhất xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới như Lady Gaga (Mayhem), Bad Bunny (Debí Tirar Más Fotos) và Playboi Carti (Music). Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút không giới hạn của Jennie trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Tạp chí Rolling Stone không tiếc lời khen ngợi Ruby, mô tả album mang "chất R&B-pop đậm màu sắc đầu những năm 2000-2010, được làm mới bằng sự sáng tạo độc đáo". Đặc biệt, Jennie còn được so sánh với biểu tượng âm nhạc Rihanna, người từng làm khuynh đảo thế giới với album Anti (2016).

"Jennie không chỉ điều khiển những giai điệu Pop, R&B ngọt ngào bằng phong cách rất riêng, mà còn toát lên cảm giác như sự kế thừa tinh thần mơ màng, quyến rũ từng hiện diện trong Anti của Rihanna", Rolling Stone nhận xét.

Ruby là đại diện duy nhất của Kpop được Rolling Stone gọi tên trong danh sách Những album hay nhất năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại (Ảnh: ODD ATELIER])

Ruby phát hành vào tháng 3 năm nay, là sản phẩm đầu tiên Jennie sử dụng tên đệm thật của mình để thể hiện cá tính âm nhạc mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Theo công ty quản lý OA Entertainment, Jennie trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất toàn bộ album nhằm "truyền tải bản sắc cá nhân và tiềm năng âm nhạc không giới hạn" của cô.

Lấy cảm hứng từ vở kịch kinh điển As You Like It của Shakespeare, Ruby là hành trình nội tâm đầy chiều sâu, xoay quanh các chủ đề như sinh thành, tình yêu, đức tin và hành trình tìm kiếm bản ngã.

Hiện tại, Jennie cùng các thành viên BLACKPINK đang tích cực chuẩn bị cho chuyến lưu diễn toàn cầu World Tour 2025 dự kiến khởi động tại Hàn Quốc vào ngày 5 và 6/7 tới.

Với sự công nhận từ Rolling Stone - một trong những tạp chí âm nhạc uy tín bậc nhất thế giới - Jennie đang chứng minh rằng cô không chỉ là một idol Kpop, mà còn là nghệ sĩ thực thụ với tầm ảnh hưởng toàn cầu.