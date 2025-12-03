Sport Connect tổ chức sự kiện “Hành trình chuyển mình” tại Hà Nội, mở rộng kết nối và định hướng phát triển mới

Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động của Sport Connect, đồng thời thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng kết nối và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thể thao – truyền thông tại Việt Nam. Chương trình dự kiến quy tụ đông đảo đại biểu, đánh giá viên thuộc hệ thống Sport Connect (SCA), các khách mời chuyên môn cùng cộng đồng hoạt động trong ngành thể thao, truyền thông và công nghệ.

Sport Connect là đơn vị tổ chức nhiều giải pickleball lớn có uy tín.

Trong những năm gần đây, Sport Connect đã khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường khi phát triển nền tảng ứng dụng CNTT phục vụ cho quá trình kết nối giữa các đơn vị thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, nhà truyền thông và doanh nghiệp. Thông qua hệ thống quản lý, đánh giá và truyền thông thi đấu được chuẩn hóa, Sport Connect đã góp phần đáng kể vào việc nâng tầm phong trào thể thao tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tổ chức các giải đấu phong trào và chuyên nghiệp ngày càng tăng.

Việc tổ chức sự kiện “Hành trình chuyển mình” vì vậy mang ý nghĩa tổng kết quá trình đổi mới, đồng thời giới thiệu bước phát triển mới trong tư duy và cách thức triển khai công nghệ vào hoạt động kết nối – đánh giá – truyền thông thể thao, trong đó có môn Pickleball đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Sự kiện lớn sắp tới tại TP HCM do Sport Connect điều hành.

Với chủ đề “Vươn tầm kiến tạo – Kết nối đa phương”, sự kiện hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các đơn vị, chuyên gia và cộng đồng sử dụng Sport Connect. Đây cũng là dịp để nâng cao chất lượng đội ngũ đánh giá viên SCA – lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa chuyên môn, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong các hoạt động đánh giá thành tích, tổ chức thi đấu và quản lý dữ liệu thể thao.

Theo Ban Tổ chức, chương trình sự kiện sẽ bao gồm hai nội dung chính. Thứ nhất là Hội nghị Đánh giá viên SCA, nơi các thành viên sẽ cùng thảo luận về tiêu chuẩn đánh giá mới, cập nhật hệ thống phần mềm, chia sẻ phương pháp chuyên môn cũng như đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới. Đây được xem là diễn đàn quan trọng giúp thống nhất quy trình và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự cốt lõi của hệ thống.

Hàng trăm khách mời sẽ có mặt tại sự kiện do Sport Connect tổ chức.

Nội dung thứ hai là chương trình “Sport Connect – Hành trình chuyển mình”, nơi Sport Connect sẽ chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của nền tảng, với hàng loạt tính năng mới tập trung vào tối ưu hóa dữ liệu, tăng cường khả năng kết nối giữa các đối tác và cải thiện trải nghiệm người dùng. Đồng thời, Ban lãnh đạo Sport Connect cũng sẽ công bố định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo, bao gồm việc mở rộng hợp tác với các đơn vị đào tạo, câu lạc bộ thể thao, doanh nghiệp và tổ chức sự kiện trên cả nước.

Bên cạnh hai nội dung chuyên môn, sự kiện còn mang tính cộng đồng khi bố trí các hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa đại biểu, đối tác và khách tham dự. Những mini game mang tính tương tác sẽ tạo bầu không khí sôi nổi, giúp kết nối những người làm nghề ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tìm kiếm cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành.

Ông Nguyễn Phú Đức, Co-founder của Sport Connect.

Phát biểu về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Phú Đức, Co-founder của Sport Connect, cho biết sự kiện lần này không chỉ đánh dấu cột mốc nhìn lại hành trình đã qua mà còn là dịp để công ty giới thiệu chiến lược phát triển trong tương lai.

Theo ông, Sport Connect sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác đánh giá và quản trị dữ liệu thể thao; mở rộng hợp tác với các câu lạc bộ, đơn vị đào tạo và tổ chức sự kiện; xây dựng cộng đồng kết nối rộng mở, đa ngành; đồng thời lan tỏa giá trị tích cực của thể thao trong đời sống xã hội.

Với những định hướng rõ ràng cùng nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, “Sport Connect – Hành trình chuyển mình” được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy hệ sinh thái thể thao – truyền thông tại Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và gắn kết hơn trong những năm tới.