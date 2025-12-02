Top One Pickleball hướng dẫn cách chọn vợt cho người chơi mới

Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, bóng bàn và cầu lông - đang tạo nên "cơn sốt" mới tại Việt Nam, trở thành xu hướng thể thao được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Nhờ tính dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi, chi phí linh hoạt và tinh thần cộng đồng cao, pickleball nhanh chóng chiếm được cảm tình của người yêu thể thao.



Từng bị cho là một trào lưu nhất thời, pickleball giờ đây đang chứng minh sức hút bền bỉ của mình khi ngày càng phủ sóng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Chỉ sau thời gian ngắn du nhập, bộ môn này đã thu hút đông đảo người chơi, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nơi hàng trăm sân tập liên tục được mở ra.

Pickleball đang là bộ môn thể thao được nhiều người ưa chuộng.

Pickleball được định vị là môn thể thao gắn liền với lối sống, phong cách sống hiện đại. Điều này thúc đẩy người chơi sẵn sàng chi trả cho các món đồ không chỉ phục vụ tập luyện mà còn thể hiện cá tính, phong cách cá nhân. Với những người mới bắt đầu "nhập môn" cho môn thể thao này, Top One Pickleball - một đơn vị kinh doanh các sản phẩm và đồng hành cùng nhiều giải đấu pickleball sẽ hướng dẫn chi tiết về các yếu tố cần xem xét khi chọn vợt đầu tiên với người mới chơi.

Đầu tiên, trọng lượng là yếu tố quan trọng nhất khi chọn vợt Pickleball, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác cầm, khả năng kiểm soát bóng và độ linh hoạt khi di chuyển. Vợt nhẹ (dưới 220g) giúp người chơi thao tác nhanh, dễ điều khiển và giảm mỏi tay, rất phù hợp cho những ai mới bắt đầu làm quen với bộ môn này. Trong khi đó, vợt trung bình (220g - 240g) mang đến sự cân bằng giữa sức mạnh và độ linh hoạt, là lựa chọn lý tưởng cho người chơi đã bắt đầu nắm vững kỹ thuật cơ bản. Ngược lại, vợt nặng (trên 240g) tạo ra cú đánh mạnh và uy lực hơn, nhưng đòi hỏi người chơi phải có thể lực tốt cùng khả năng kiểm soát vợt ổn định. Theo Top One Pickleball, người mới nên ưu tiên chọn vợt nhẹ hoặc trung bình để dễ dàng làm quen, di chuyển linh hoạt hơn và tránh tình trạng mỏi tay khi chơi lâu.

Những chiếc vợt chơi Pick đến từ nhiều thương hiệu hàng đầu trên thế giới tại Top One Pickleball.

Tiếp theo, vợt Pickleball có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng với người mới, vợt có mặt rộng (wide body) là lựa chọn tối ưu. Loại vợt này có "sweet spot" - vùng đánh bóng hiệu quả - lớn hơn, giúp dễ đánh trúng bóng và kiểm soát đường bóng tốt hơn.

Hiện nay, các loại vợt Pickleball phổ biến thường được làm từ graphite, composite hoặc carbon fiber. Vợt composite có độ bền cao, giá thành hợp lý, phù hợp cho người mới. Vợt graphite hoặc carbon fiber cho cảm giác bóng tốt, nhẹ tay, thường được người chơi chuyên nghiệp ưa chuộng. "Với người mới chơi, nên chọn vợt composite hoặc graphite ở tầm trung để có cảm giác bóng ổn định mà vẫn tiết kiệm chi phí", đại diện của Top One Picklebal nói.

Một tay cầm phù hợp giúp người chơi cầm chắc, xoay vợt linh hoạt và giảm áp lực lên cổ tay. Tay cầm quá nhỏ khiến bạn dễ xoay quá đà, còn tay cầm quá to lại gây mỏi và giảm độ chính xác. Khi cầm thử, hãy đảm bảo bạn có thể đút vừa một ngón tay giữa lòng bàn tay và các ngón khác - đó là kích cỡ lý tưởng.

Không có cây vợt "chuẩn cho tất cả", vì vậy trải nghiệm thực tế là điều cần thiết. Hãy thử đánh vài cú đơn giản để cảm nhận độ cân bằng, độ bám tay và phản ứng của vợt. Tại Top One Pickleball, khách hàng luôn được tư vấn kỹ lưỡng và có thể thử nhiều mẫu vợt để tìm ra cây phù hợp nhất với bản thân.

Khu vực trưng bày sản phẩm tại Top One Pickleball.

Tại Top One Pickleball, chúng tôi có đầy đủ các thương hiệu hàng đầu như JOOLA, Wilson, Kamito, Facolos, Kaiwin với các dòng sản phẩm lý tưởng cho người mới. Với mong muốn giúp người chơi Pickleball Việt Nam khởi đầu thuận lợi, Top One Pickleball không chỉ cung cấp đa dạng các mẫu vợt từ thương hiệu uy tín như mà còn mang đến dịch vụ tư vấn chuyên sâu và hậu mãi tận tâm nhất.

Dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm, Top One Pickleball luôn sẵn sàng đồng hành, giúp bạn chọn được cây vợt lý tưởng, chinh phục sân đấu và tận hưởng trọn vẹn niềm vui cùng Pickleball.

Fanpage Top One Pickleball: https://www.facebook.com/share/1FPiFyS8Da/?mibextid=wwXIfr