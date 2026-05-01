Bộ Y tế cho biết tháng 4 ghi nhận một số dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, trong đó đáng chú ý là sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng các nhiều địa phương

Cả nước có 6.408 ca sốt xuất huyết, 1 ca tử vong trong tháng. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần 45.000 ca mắc với 5 ca tử vong, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Bệnh tay chân miệng ghi nhận 11.808 ca mắc, 3 ca tử vong trong tháng; lũy kế từ đầu năm đến nay là hơn 34.400 ca, 8 ca tử vong, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ.

Theo Bộ Y tế, bệnh tay chân miệng chủ yếu ghi nhận ở trẻ 1-5 tuổi, chiếm 92,7% tổng số ca mắc. Số trẻ đến khám và điều trị tăng nhanh tại các cơ sở y tế, đặc biệt ở các bệnh viện nhi tuyến cuối khu vực phía Nam và các bệnh viện chuyên khoa nhi, sản nhi tại nhiều địa phương. Trong đó xuất hiện không ít ca nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng Enterovirus 71 (EV71) - tác nhân có độc lực cao, có thể gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh và làm tăng nguy cơ tử vong.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, một số bệnh khác cũng có xu hướng tăng như viêm màng não do não mô cầu với 5 ca mắc, 2 ca tử vong trong tháng. Tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 26 trường hợp mắc, 4 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc cao hơn 10 trường hợp.

Với bệnh viêm não virus, cả nước ghi nhận 25 trường hợp mắc trong tháng 4 nâng tổng số ca mắc của cả nước từ đầu năm đến nay lên 106 trường hợp mắc, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025 số mắc giảm hơn 3 trường hợp.

Trong khi đó, cúm ghi nhận gần 17.900 ca trong tháng 4, xu hướng giảm so với cùng kỳ. Sốt phát ban nghi sởi cũng giảm mạnh, với 697 ca trong tháng, không có tử vong. Từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 20 ca tử vong do dại, giảm 4 trường hợp so với cùng kỳ.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt tại cộng đồng và cửa khẩu, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh.