Clip người bán rong nói tiếng Hàn Quốc thành thạo gây sốt cõi mạng. (Nguồn: @hojuna2024)

Trong chuyến đi dạo, khám phá phố phường TP.HCM bằng xe máy, chàng trai Hàn Quốc, Lee Ho Jun gặp phải tình huống bất ngờ thú vị. Thấy một phụ nữ chở đầy trái cây trên chiếc xe máy bán rong, anh dùng tiếng Việt ngỏ ý mua mận. Chị bán trái cây lập tức phản hồi bằng tiếng Hàn rất lưu loát, tự nhiên.

Sự chủ động và phản xạ nhanh nhạy này khiến chàng trai Hàn Quốc bật cười ngạc nhiên và thốt lên: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Hai người sau đó tấp xe vào vệ đường để giao dịch thuận tiện hơn. Tại đây, chị bán hàng liên tục tư vấn chi tiết về độ ngọt cũng như cách bảo quản trái cây, hoàn toàn dùng tiếng Hàn. Chị giải thích rằng với mận, quả màu đậm thì ngọt, quả màu đỏ hồng thì ít ngọt hơn, rồi dặn dò: “Quả chưa chín thì để ngoài, ngày mai ngày mốt gì ăn cũng được”.

Quá ấn tượng trước khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của chị, nam du khách hào hứng hỏi: “Sao tiếng Hàn chị giỏi vậy?”, và nhận được câu trả lời khiêm tốn: “Chị biết chút xíu thôi mà”.

Không chỉ tư vấn nhiệt tình, người bán hàng còn xởi lởi đưa quả mận cho vị khách nước ngoài ăn thử để kiểm tra chất lượng. Sau khi thưởng thức, anh gật gù khen ngon và hài hước ghé vào camera chia sẻ với khán giả: “Nhưng mà ở đây không phải là Hàn Quốc nha, ở đây là Việt Nam nha mọi người”.

Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra hết sức ăn ý khi vị khách quyết định mua thêm đào. Người bán hàng nhanh tay cân, giải thích rõ ràng mức giá 80.000 đồng/kg và đưa từng túi quả cho khách với thái độ niềm nở. Nhận lại tiền thừa, chàng trai ngạc nhiên hỏi lại: “Ủa giảm giá cho em hả?”, rồi liên tục nói lời cảm ơn. Trước khi chia tay, anh vui vẻ xin chụp chung một tấm hình kỷ niệm với chị bán hàng.

Trên trang cá nhân, chủ clip Lee Ho Jun cho biết anh cảm thấy rất kinh ngạc vì khả năng ngoại ngữ của chị bán hàng rong và bật mí thêm rằng anh nhiều lần đi du lịch và làm việc tại Việt Nam, từng đi học tiếng Việt trong 2 tháng rồi tự học thêm nên có thể giao tiếp lưu loát.

Clip nhanh chóng thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Nhiều cư dân mạng kinh ngạc trước khả năng nói tiếng Hàn Quốc thành thạo của người bán hàng rong: “ Người Việt mình toàn cao nhân bất lộ tướng, bán hàng rong thôi mà phản xạ tiếng Hàn đỉnh hơn hơn cả mình học suốt 1 năm rồi”...

Dân mạng vừa nể khả năng nói tiếng Hàn của người bán hàng rong, vừa thích thú với khả năng nói tiếng Hàn Quốc của Ho Jun. (Ảnh chụp màn hình)

“Chị nói tự nhiên, phát âm rõ ràng mà ngữ pháp cũng mượt nữa, từ tư vấn cho đến hướng dẫn cách bảo quản đều trôi chảy. Chắc tôi phải tìm xem chị ở đâu để theo học một khóa mới được”; “Tiếng Hàn của chị không phải kiểu học mót vài câu chào hỏi đâu, mà là nghe hiểu phản xạ ngay lập tức. Chắc trước chị từng đi xuất khẩu lao động bên đó”; “Mấy bạn du khách Hàn sang đây gặp được người bán hàng mến khách lại nói chuẩn tiếng mẹ đẻ của họ thế này chắc chắn sẽ có ấn tượng cực kỳ tốt về con người Việt Nam”...

Kiều Anh bình luận dưới clip: “Đỉnh thật sự luôn ấy! Nhiều người học tiếng Hàn vài năm chưa chắc đã có được sự tự nhiên và phản xạ nhanh như chị. Chị nghe anh du khách hỏi câu nào là nói lại câu đó liền, tư vấn chi tiết từng loại quả bằng tiếng Hàn mà không bị vấp chút nào. Không khéo chị lại là chủ tịch miệt vườn giả nghèo đi bán rong cũng nên”.

Nhiều bạn trẻ kể rằng họ từng gặp không ít người bán hàng tuổi trung niên thành thạo ngoại ngữ hơn cả người trẻ. “ Lần trước tôi đi du lịch Sapa, Lào Cai, thấy mấy cô bác bán đồ thổ cẩm đứng bắn tiếng Anh, tiếng Pháp như xé nháp với Tây. Về Nha Trang, tôi lại gặp bảo vệ, bán hàng rong nói tiếng Trung, tiếng Nga mượt như người bản xứ. Đúng là bản thân còn phải học dài dài” , Mỹ Anh viết.

Quốc Tuấn chia sẻ kỷ niệm của mình: “Hôm nọ, tôi đưa khách Nhật Bản lên taxi gặp một bác tài xế già xịn đét. Biết khách người Nhật Bản, bác bật chế độ buôn chuyện bằng tiếng Nhật như hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, giọng điệu vừa hóm hỉnh vừa duyên dáng. Đúng kiểu chạy xe là mưu sinh, còn buôn chuyện với khách ngoại quốc là đam mê chính”.