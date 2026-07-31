Nếu vài năm trước, du khách nước ngoài đến Hà Nội thường truyền tai nhau về phở, cà phê trứng hay bún chả, thì gần đây, một món ăn dân dã hơn lại bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Trung Quốc: Chè. Cụ thể hơn là Loc Tai House - Chè Lộc Tài, quán chè nằm trên phố Cửa Đông, chỉ cách khu phố đường tàu và hồ Hoàn Kiếm vài phút đi bộ. Chỉ cần gõ từ khóa "Hà Nội chè" trên Xiaohongshu, hàng loạt bài viết với hàng chục nghìn lượt xem hiện ra. Nhiều người còn hài hước gọi đây là "quán chè mạnh nhất Hà Nội" hay "ăn một lần là nhớ đến lúc về nước".

Điều thú vị là phần lớn bài chia sẻ đều không bắt đầu bằng... món chè, mà bằng chính không gian của quán.

Một căn nhà cổ khiến du khách muốn rút điện thoại chụp ngay từ lúc bước vào

Giữa khu phố cổ lúc nào cũng đông người và xe cộ, Loc Tai House khá kín đáo. Từ bên ngoài nhìn vào, quán giống một căn nhà Hà Nội cũ hơn là một cửa hàng bán đồ ngọt. Bước qua cánh cửa gỗ là không gian với nền gạch cũ, bàn ghế gỗ, những chiếc chum, bình gốm, đèn vàng và rất nhiều món đồ gợi nhớ Hà Nội của vài chục năm trước.

Nhiều du khách Trung Quốc chia sẻ họ quyết định ghé quán chỉ vì "thấy đẹp quá". Có người còn ví nơi này giống bối cảnh trong một bộ phim cũ, có người liên tưởng đến những ngôi nhà truyền thống ở Hà Nội mà trước đó chỉ được thấy trên ảnh.

Một blogger du lịch viết rằng: "Đang đi dạo gần phố đường tàu thì vô tình nhìn thấy quán. Bên ngoài không quá nổi bật nhưng bên trong rất có không khí. Nếu muốn tìm một nơi vừa tránh nóng vừa cảm nhận Hà Nội cũ thì rất đáng ghé".

Quán có nhiều tầng, trong đó tầng hai là khu vực được nhiều người yêu thích vì có điều hòa và góc nhìn xuống con phố nhỏ bên dưới. Không gian không quá rộng nhưng đủ để mọi người ngồi trò chuyện, nghỉ chân sau khi đi bộ khám phá phố cổ.

Không giống chè ở Quảng Đông, chè Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ

Điều khiến nhiều du khách thích thú là chè Việt Nam khác khá nhiều so với các món "đường thủy" quen thuộc của Trung Quốc.

Trong nhiều bài đăng trên MXH, du khách nhận xét chè ở đây có kết cấu sánh nhẹ, không quá loãng, vị ngọt vừa phải và đặc biệt là rất nhiều topping. Một cô gái chia sẻ rằng ban đầu cô nghĩ chè chỉ là món tráng miệng đơn giản, nhưng khi bưng ra thì giống như một "bát kho báu" với đủ loại nguyên liệu nhiều màu sắc.

Món được nhắc đến nhiều nhất chính là chè cốm. Cốm non - đặc sản rất riêng của Hà Nội - khi kết hợp cùng nước cốt dừa tạo nên vị thơm dịu, dẻo nhẹ và không quá ngọt. Không ít người thú nhận rằng họ chưa từng ăn món tráng miệng nào có hương vị giống như vậy.

Bên cạnh đó, chè đậu hũ (TOFU), chè caramel thạch hay chè sầu riêng cũng liên tục xuất hiện trong các bài review. Có blogger còn kể rằng chủ quán giới thiệu món đậu hũ là "best seller", ăn thử rồi quay lại gọi thêm một bát nữa. Người khác lại "nghiện" những viên bột dẻo nhân dừa và cốm xanh đến mức ngày nào sau bữa tối cũng phải ghé quán ăn một lần trước khi về khách sạn.

Một du khách viết khá dễ thương: "Đi Hà Nội ngày nào cũng nghĩ đến bát chè này. Rời Việt Nam rồi mới thấy nhớ". Những chia sẻ kiểu ấy xuất hiện khá nhiều, đủ để thấy món ăn tưởng chừng rất bình dân này lại tạo được dấu ấn với khách quốc tế.

Điều khiến nhiều người quay lại không chỉ là món chè

Có một chi tiết khá thú vị trong nhiều bài review là họ đều nhắc đến sự thân thiện của nhân viên và cảm giác "không bị vội".

Ở một thành phố đông đúc như Hà Nội, rất nhiều quán ăn luôn trong tình trạng đông khách. Thế nhưng tại Loc Tai House, nhiều người cho biết họ thích cảm giác ngồi chậm lại, vừa ăn chè vừa ngắm căn nhà cổ và nhìn dòng người đi qua ngoài phố. Có lẽ vì vậy mà nơi đây không chỉ là quán chè, mà còn giống một điểm dừng chân giữa hành trình khám phá phố cổ.

Đó cũng là điều mà nhiều du khách trẻ hiện nay tìm kiếm. Họ không còn chỉ muốn "check-in" những địa điểm nổi tiếng, mà thích những nơi mang đến trải nghiệm bản địa thật sự. Một bát chè giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được thưởng thức trong một căn nhà cũ giữa lòng Hà Nội lại trở thành một ký ức đáng nhớ hơn nhiều bữa ăn sang trọng.

Chè Hà Nội - món ăn bình dị đang được du khách quốc tế yêu thích

Những năm gần đây, du lịch Hà Nội chứng kiến sự thay đổi khá thú vị. Thay vì chỉ tìm đến những địa điểm nổi tiếng, nhiều du khách nước ngoài thích khám phá các quán ăn nhỏ mà người địa phương thường ghé.

Chè cũng là một trong những món như vậy.

Khác với nhiều món tráng miệng cầu kỳ, chè Việt Nam gần gũi và có rất nhiều biến tấu. Từ các loại đậu, hạt sen, khoai, cốm, thạch, caramel, dừa... mỗi bát chè đều mang hương vị riêng. Chính sự đa dạng ấy khiến nhiều người nước ngoài cảm thấy tò mò và muốn thử nhiều loại khác nhau.

Loc Tai House không phải quán chè lâu đời duy nhất ở Hà Nội, nhưng cách kết hợp giữa món ăn truyền thống với không gian nhà cổ đã tạo nên sức hút riêng. Quán nằm trong một căn nhà mang nét kiến trúc xưa của Hà Nội, với nội thất gỗ, gốm và nhiều chi tiết gợi nhớ nếp sống cũ của người Tràng An.

Có lẽ điều khiến quán được yêu thích không nằm ở những lời quảng cáo "ngon nhất" hay "độc nhất", mà ở cảm giác rất Hà Nội mà nơi này mang lại. Một bát chè mát lạnh trong buổi chiều mùa hè, một căn nhà cũ yên tĩnh giữa phố cổ tấp nập, vài người bạn ngồi trò chuyện sau cả buổi đi bộ khám phá thành phố... Đó là những trải nghiệm rất bình thường nhưng lại đủ để nhiều du khách mang theo trong ký ức sau chuyến đi.

Có những món ăn khiến người ta nhớ vì hương vị. Cũng có những món khiến người ta nhớ vì bầu không khí xung quanh. Với nhiều du khách Trung Quốc từng ghé Hà Nội, có lẽ Loc Tai House là sự kết hợp của cả hai. Và đôi khi, chính một bát chè giản dị lại trở thành lý do để họ muốn quay trở lại thành phố này thêm một lần nữa.