Trong giờ nghỉ trưa, bàn họp hóa studio livestream, thang bộ thành nơi nối mi, làm nail, sảnh công ty như kho trung chuyển hàng online... Dân công sở tận dụng mọi ngóc ngách văn phòng để kiếm thêm thu nhập trong thời buổi vật giá leo thang. Nhưng cũng từ đó, vô số tình huống dở khóc dở cười - và tranh cãi - nổ ra.

1 tiếng 30 phút nghỉ trưa - một công đôi ba việc

Chị Trang - nhân viên văn thư một công ty truyền thông ở Cầu Giấy - được đồng nghiệp gọi vui là "đại lý tạp hóa" vì khả năng chốt đơn "thần sầu" mỗi buổi trưa. "Nghỉ trưa là chị tranh thủ gọi video cho khách, giới thiệu váy, đo size, gửi ảnh chốt màu. 30 phút còn lại đi in đơn, đóng hàng, gửi ship. Làm nhiều nên giờ quen tay, ngày nghỉ mà không kiếm được đồng nào tự dưng lại… sốt ruột".

Tương tự, chị Nhàn (32 tuổi) - kế toán nội bộ một công ty nội thất - tranh thủ 1 tiếng nghỉ trưa để nối mi, làm nail cho đồng nghiệp. Hành lang tầng 2, cạnh nhà vệ sinh nữ, được chị chế thành "spa mini" với ghế tựa, quạt tay, đèn pin, hộp đồ nghề...

"Mối quen là mấy chị đồng nghiệp hoặc các bạn tầng khác, người này giới thiệu người kia. Đầu tiên là qua trải nghiệm, sau quen tay, mọi người cũng ưng cách chị làm. Quan trọng là tiện, không phải ra ngoài nắng mưa. Một ca nối mi chừng 40 phút, tranh thủ làm trưa xong là nghỉ. Một tháng kiếm thêm 2-3 triệu, phụ đóng tiền học cho bé út".

Tranh thủ 1 tiếng nghỉ trưa để nối mi, làm nail cho đồng nghiệp - Ảnh minh họa

Chị Nhàn nhớ lại một phen hú vía: "Hôm đó chị đang nối mi cho bạn tầng 15 thì chuông báo cháy réo ầm ĩ. Bạn khách mới nối được một bên, mắt còn dính bông và keo, chị chụp vội cái khăn ướt lên mắt bạn ấy, xách hộp đồ nghề chạy theo lối thoát hiểm. Vừa chạy vừa nhắc 'đừng dụi mắt, cứ bình tĩnh nhé!' mà vẫn toát mồ hôi hột"...

Nhiều người trong tòa nhà hoảng hốt, phần vì lo cháy, phần vì không hiểu sao lại có người bịt mắt chạy rầm rập, theo sau là một chị tay xách nách mang hộp đồ như y tá dã chiến.

Văn phòng hóa studio livestream: Tiện nhưng không ít tranh cãi

Nhiều chị em tận dụng phòng họp, góc bàn làm việc hay kho chứa đồ để livestream bán hàng trong giờ nghỉ trưa. Góc bàn gọn gàng, phông nền đơn giản, thêm đèn led là có ngay "gian hàng ảo" giữa văn phòng thật.

'Gian hàng ảo' giữa văn phòng thật khi các chị em tranh thủ livestream bán hàng - Ảnh minh họa

Chị Thanh - chuyên viên truyền thông công ty bảo hiểm - kể: "Mình bán áo chống nắng. Trưa là giờ vàng, khách lướt Facebook nhiều nên tranh thủ lên sóng. Live khoảng 30 phút mỗi ngày, đơn về đều, thu nhập gấp đôi lương cứng".

Có lần, bảo vệ gọi lên văn phòng, giọng gay gắt: "Đơn ship giao đến kín sảnh tầng 1, nhiều shipper không biết gửi phòng nào, còn tưởng công ty đang tổ chức hội chợ". Nguyên nhân do mấy chị em gom đơn, ship về chung cho tiện. Nhưng hàng về không cùng thời điểm, người nghỉ trưa, người đi họp, khiến hàng hóa chất đống, chắn lối đi.

Tình trạng "lấn" không gian và tài nguyên văn phòng cho việc cá nhân khiến nhiều người không thoải mái. Một số ý kiến cho rằng: không thể mang cả việc phụ vào nơi làm chính, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và trật tự văn phòng.

Giờ nghỉ trưa: Ưu tiên tự do cá nhân hay quy định tập thể?

Sau sự cố, ban quản lý tòa nhà siết chặt quy định: cấm dùng hành lang, lối đi chung làm nơi kinh doanh. Có người cảm thông: "Giờ nghỉ thì ai rảnh làm gì cũng được, miễn không ảnh hưởng người khác", nhưng nhiều người phản ứng gay gắt.

Nghỉ trưa là khoảng thời gian riêng của mỗi cá nhân - Ảnh minh họa

"Nghỉ trưa là thời gian của riêng cá nhân, ai thấy phiền thì… đeo tai nghe ngủ. Lương 7 triệu/tháng, không xoay xở thêm lấy gì nuôi con?" - chị Tâm (lễ tân) chia sẻ. Trên nhóm chat công ty, tranh cãi nổ ra. Nhóm trẻ phản đối: "Nghỉ trưa mà cũng bị soi đang làm gì? Tụi em chỉ muốn tăng chút thu nhập, có gì sai ạ?", nhóm trung niên ủng hộ quy định mới: "Làm gì cũng nên có giới hạn. Đây là văn phòng, không phải chợ buôn!".

Buổi họp chiều hôm đó, sếp tuyên bố: "Ai làm gì ngoài việc chính thì tự lo địa chỉ nhận hàng. Văn phòng là nơi làm việc, không phải điểm trung chuyển hàng hóa"!

Chị Huân - trưởng phòng nhân sự một công ty công nghệ - thẳng thắn: "Công ty mình không cấm nhân viên làm thêm, nhưng không chấp nhận việc biến sảnh công ty thành xóm chợ. Giờ nghỉ trưa là tự do cá nhân, nhưng không nên làm ảnh hưởng đến tập thể".

Không phủ nhận nghề tay trái giúp tăng thu nhập giữa thời vật giá leo thang. Nhưng nếu không có nguyên tắc, ranh giới giữa chuyên nghiệp và tùy tiện rất mong manh. Việc phụ bị "quá đà" sẽ ảnh hưởng đến không gian chung, khiến đồng nghiệp khó chịu, ảnh hưởng hình ảnh cá nhân và công ty.

8 công việc làm thêm ngoài giờ giúp dân văn phòng gia tăng thu nhập - Clip: topjob_vietnam

Nhiều doanh nghiệp ra quy định: chỉ được bán hàng trong phạm vi cá nhân, không dùng địa chỉ công ty để nhận hàng, không quay - chụp - livestream ở cơ quan.

Giải pháp cân bằng giữa việc phụ - thu nhập chính:

- Tôn trọng không gian chung: Hạn chế dùng tài nguyên công ty. Ưu tiên nơi riêng tư, tránh phiền người khác.

- Đảm bảo hiệu suất công việc chính: Việc phụ chỉ nên trong giờ nghỉ hoặc ngoài giờ làm, không ảnh hưởng deadline, họp hành.

- Có thỏa thuận minh bạch với công ty (nếu cần).

- Biết điểm dừng: Đừng để 'việc tay trái' lấn át 'tay phải', khiến bản thân kiệt sức.

Nghề tay trái không xấu. Nhưng không nên biến không gian chung thành "sân nhà" của một vài người. Một tiếng nghỉ trưa tranh thủ chốt vài đơn hàng, nhưng cũng có thể khiến đồng nghiệp khó chịu. Không ai cấm bạn làm thêm, nhưng cũng không ai có nghĩa vụ phải chịu sự bất tiện do bạn tạo ra.