Soobin thẩm mỹ hỏng, nhìn visual hiện tại mà vỡ mộng!

Nam diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc Soobin nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả qua show hẹn hò đình đám Địa Ngục Độc Thân mùa 5. Vào sáng 13/2, tờ Thetab đưa tin, Soobin vừa bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khắp cõi mạng châu Á sau khi lộ diện trong 1 buổi phỏng vấn mới đây.

Sau khi theo dõi trọn vẹn đoạn clip phỏng vấn, "thánh soi" phát hiện ra hàm răng và nụ cười của Soobin đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Hồi tham gia Địa Ngục Độc Thân (show được ghi hình vào tháng 6 năm ngoái), Soobin sở hữu nụ cười "đốn gục" trái tim người hâm mộ, khiến fan khó lòng rời mắt. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nụ cười của anh bỗng trở nên thiếu tự nhiên, thậm chí còn có phần trông kỳ lạ.





Soobin gây xôn xao khi xuất hiện với nụ cười thiếu tự nhiên mới đây. Ảnh: X

Hồi tham gia ghi hình cho Địa Ngục Độc Thân, anh được xem là người chơi nam có nụ cười hút hồn nhất nhì trong show. Ảnh: X

Theo ký giả của tờ Thetab, Soobin đã dán sứ veneer nhưng thay vì khiến bản thân trở nên tỏa sáng hơn thì nay chàng diễn viên sinh năm 2002 lại đánh mất luôn nụ cười đặc trưng từng khiến hàng vạn khán giả liêu xiêu, mê mệt. Từ đây, anh được cho là đã thẩm mỹ hỏng chỉ vì không chịu hài lòng với diện mạo vốn đã lung linh, điển trai ngời ngời của mình. Bên cạnh niềm tiếc nuối, có khán giả còn gay gắt chê bai Soobin: "Việc dán sứ veneer đúng là 1 thảm họa. Anh ấy từng có nụ cười đẹp đến xiêu lòng cơ mà".

Song song với đó, 1 số khán giả lại cho rằng hàm răng cùng nụ cười của Soobin trở nên khác lạ cũng có thể xuất phát từ ánh sáng, góc máy quay hoặc bộ lọc video.

Tính tới thời điểm hiện tại, Soobin vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin thẩm mỹ hỏng đến mức hủy hoại nụ cười "vạn người mê" của mình.

Soobin chưa có động thái phản hồi sau tin thẩm mỹ hỏng. Ảnh: Naver

Trong Địa Ngục Độc Thân mùa này, Soobin là thí sinh vô cùng nổi bật, được nhiều người đẹp săn đón, chọn làm đối tượng theo đuổi.

Cuối chương trình, nam diễn viên sinh năm 2002 thành đôi với Á hậu Hàn Quốc Heesun kém anh 1 tuổi. Không chỉ thành đôi trong show, họ còn hẹn hò ngoài đời thật, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè và khán giả. Cặp đôi được cho là yêu nhau mặn nồng, say đắm tới mức nàng Á hậu học bà đã lấy luôn áo của Soobin mặc và công khai khoe với tất cả mọi người trên trang cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ mới đây thôi, Soobin - Heesun còn ở bên nhau tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp sau khi show Địa Ngục Độc Thân kết thúc phát sóng. Họ ngồi sát rạt vào đối phương, cùng xem lại chương trình Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc, khiến người hâm mộ "tan chảy".

Soobin - Heesun hẹn hò từ trong show ra tới đời thật. Ảnh: X

Soobin sinh năm 2002, từng là vận động viên bóng chày nhưng nay đã chuyển sang làm diễn viên kiêm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh chàng quyết định giã từ sự nghiệp thể thao vì chấn thương vai. Ngay sau khi bước chân vào giới giải trí, Soobin đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ gương mặt điển trai, cuốn hút cùng diện mạo hao hao Song Joong Ki.