Xuất hiện bức ảnh liên quan Thuỳ Tiên gây xôn xao

Sau phiên toà diễn ra tại TP.HCM, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị tuyên án 2 năm tù vì tội Lừa dối khách hàng. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn đang trong giai đoạn thi hành án. Dù vậy, mọi thông tin bên lề liên quan đến nàng hậu sinh năm 1998 vẫn liên tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp tấm bảng cắm trên lẵng hoa chúc Tết có nhắc đến tên Thuỳ Tiên. Cụ thể, trên tấm bảng ghi: "Xuân Bính Ngọ 2026. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cung chúc tân Xuân đến với Công Ty Sen Vàng và anh chị em yêu quý xa gần...".

Sự xuất hiện của lẵng hoa mang tên Thuỳ Tiên nhanh chóng gây xôn xao, khiến nhiều người hoang mang và thắc mắc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng rất có thể gia đình, ê-kíp hoặc những người thân cận đã thay mặt Thuỳ Tiên thực hiện việc này. Trước đó không lâu, bà Phạm Kim Dung từng đại diện Thuỳ Tiên dâng hoa trong dịp giỗ Tổ, cho thấy các hoạt động mang tính nghi thức có thể được người khác thay mặt thực hiện.

Trên MXH lan truyền bức ảnh được cho là lẵng hoa của Thuỳ Tiên chúc Tết công ty Sen Vàng (Ảnh: Tổng hợp)

Hiện tại, gia đình Thuỳ Tiên gần như ở ẩn. Sau một vài phiên livestream bán hàng, mẹ của nàng hậu cho biết sẽ tạm dừng xuất hiện, có thể chờ đến khi con gái trở về. Bạn bè và những người thân cận cũng hạn chế nhắc đến cô trên mạng xã hội.

Gần đây, bà Phạm Kim Dung, người từng đồng hành cùng Thuỳ Tiên trong nhiều hoạt động gây chú ý khi chia sẻ về ba điều ước trước thềm năm mới là một cho công việc, một cho gia đình và một cho "người đặc biệt". Dù không nhắc đích danh ai, phát ngôn này nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán. Nhiều tài khoản đồng loạt gọi tên Thuỳ Tiên và cho rằng cô là người mà nữ CEO mong chờ gặp lại.

Tuy nhiên, tất cả vẫn dừng ở mức suy đoán. Phía những người liên quan chưa đưa ra thêm bất kỳ thông tin chính thức nào về bức ảnh lẵng hoa đang được lan truyền.

Trước đó, bà Phạm Kim Dung cũng thay mặt dâng hoa cúng Tổ nghề cho Thuỳ Tiên (Ảnh: FBNV)

Hồi tháng 5/2025, Hoa hậu Thuỳ Tiên vướng vào vòng lao lý khi bị khởi tố và bắt tạm giam. Ngay sau đó, công ty Sen Vàng ra thông báo chấm dứt hợp đồng quản lý với nàng hậu, đồng thời nhấn mạnh không liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh hay thương mại cá nhân nào của cô. Từ thời điểm ấy, bà Phạm Kim Dung gần như hạn chế nhắc đến Thuỳ Tiên.

Sau phiên toà xét xử ngày 19/11 vừa qua, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.